Marcin Najman nie czekał chwili i napisał wprost o Bartoszu Zmarzliku! Spotkanie na szczycie. Ogromne słowa

Marcin Najman to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników freak fightowych w Polsce. W przeszłości "Cesarz" występował na galach bokserskich, jednak z biegiem lat zdecydował się na inną drogę. Przez robienie wielkiego show na wydarzeniach różnych federacji freak fightowych zdobył wielu fanów. W mediach społecznościowych wykorzystują swoją popularność i dzieli się ze swoją publiką wieloma przemyśleniami na tematy sportowe, polityczne i nie tylko. Ostatni pojedynek Najmana odbył się 3 marca 2024 roku, wówczas "Cesarz" zmierzył się z Jackiem Murańskim na specjalnie dobranych zasadach. "El Testosteron" musiał uznać wyższość rywala, a starcie zakończyło się w pierwszej rundzie.

Marcin Najman z wielkim uznaniem o Bartoszu Zmarzliku. Spotkanie gigantów

Bartosz Zmarzlik to utytułowany żużlowiec, który może się pochwalić wielkimi osiągnięciami w sportach motorowych. Polak od 2019 roku cztery razy zdobył indywidualne mistrzostwo świata. Na temat Zmarzlika w samych ciepłych słowach wypowiedział się Najman, który specjalnie udostępnił wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych. - Dla mnie największą wartością u Bartka Zmarzlika jest to, że po osiągnięciu tak wielkich i spektakularnych sukcesów, pozostał fajnym chłopakiem, a co najważniejsze, zawsze z największym szacunkiem wypowiada się o swoich rodzicach. Po tym poznać wielkich ludzi. Tylko wyjątkowe osoby nie pozwalają by po sukcesie odbiła im sodówka. Bartek jest dla tego wielki! Co do samych sukcesów, nie jego wina , że urodził się w momencie gdy największe postaci speedwaya skończyły lub kończyły już jazdę. Rickardsson, Gollob, Nielsen, Crump, Hancock. Z nimi Bartek toczyłby przepiękną walkę o tytuły. Dziś jest absolutnym dominatorem. Po prostu nie ma się z kim ścigać. Zawsze byłem człowiekiem prostolinijnym więc korzystając z okazji swoją ocenę również Bartkowi wyjaśniłem. Tomasz Gollob i jego tytuł Mistrza Świata był i jest po prostu zdobyczą o niekwestionowanej roli i numerem 1 speedwaya w Polsce. Bartek pięknie tę tradycję kontynuuje. Dwudziestoletnia droga Tomasza Golloba w zupełnej samotności, gdy cała czołówka światowa robiła wszystko by nie mógł do niej się przedrzeć, stworzyła potęgę całego polskiego żużla. Dziś nasi najlepsi żużlowcy mają komfort pracy nad sobą przy wsparciu mediów, sprzętu i gigantów sponsorów i jest to tym bardziej piękne gdy tak jak Bartek potrafią to wykorzystać. Nigdy jednak nie zapominajcie drodzy kibice, działacze i zawodnicy dzięki komu żużel jest dziś w tym miejscu. 20 lat tytanicznej pracy w zupełnej samotności Tomasza Golloba. Wspieranego przez takich asów żużla jak Sławek Drabik czy Roman Jankowski. To było spotkanie. Zupełnie przypadkowe na trasie. Pozdrowienia dla wszystkich kibiców żużla! - przekazał "Cesarz".