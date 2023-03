Marcin Oleksy powiedział o swoim spotkaniu z Messim. Jedno rzuciło mu się w oczy, tak został potraktowany

Marcin Oleksy napisał wspaniałą historię. Jako zawodnik AMP-Futbolowej Warty Poznań zgarnął prestiżową nagrodę im. Ferenca Puskasa za najładniejszą bramkę roku, a w trakcie paryskiej ceremonii rozdania nagrody, mógł on poznać największe osobositości świata piłki nożnej, chociażby w postaci mistrza świata i najlepszego zawodnika roku FIFA, Leo Messiego. O swoim spotkaniu z Argentyńczykiem, Oleksy powiedział w rozmowie z portalem "meczyki.pl" i powiedział, jak zachowywał się względem niego zawodnik Paris Saint-Germain. Prawda ujrzała światło dzienne.

Marcin Oleksy szczerze o spotkaniu z Messim. Na to zwrócił uwagę

Jak przyznał Oleksy, Argentyńczyk niezwykle gratulował mu zdobycia nagrody i zdobycie statuetki przez Polaka nagrodził wielkimi brawami.

- Staliśmy niedaleko siebie. Jak odbierałem nagrodę, to słyszałem gromkie brawa. Było to bardzo miłe z jego strony (...) Myślę, że to zdziwienie Kyliana Mbappe i Lionela Messiego to był ukłon w moją stronę, że zrobiłem coś pięknego. Tą bramką otworzyłem świat amp futbolu, przyciągnie to rzeszę kibiców. Ale nie myślałem, że strzelę aż tak pięknego gola i to się tak mocno wyniesie. Pamiętam każdy szczegół tego trafienia. Byłem z tego bardzo dumny - przyznał Oleksy w rozmowie z portalem "meczyki.pl".