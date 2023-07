Miała 20 lat i wielki talent. Młoda zawodniczka nie żyje, przyczyny jej nagłej śmierci owiane są tajemnicą

W jednej szatni z Cristiano Ronaldo? To byłby numer; polski bramkarz w orbicie zainteresowań Saudyjczyków

Thalia Chaverria od najmłodszych lata była związana ze sportem. W końcu jednak musiała zdecydować, czy chce robić to zawodowo i na którą dyscyplinę postawi. Padło na piłkę nożną i urodzona 2 lipca 2003 roku Amerykanka radziła sobie coraz lepiej. Ostatnio związana była z drużyną New Mexico State University, ale jej dobrze zapowiadającą się karierę przegrała nagła, niespodziewana śmierć.

Tajemnicza śmierć młodej piłkarki

Na początku lipca Thalia Chaverria świętowała 20. urodziny, co udokumentowała choćby w mediach społecznościowych. Gdy świetnie bawiła się w towarzystwie przyjaciół i swojej partnerki, nikt chyba nie mógł przypuszczać, że kilka dni później rozegra się ogromna tragedia. 10 lipca Thalia została znaleziona martwa w swoim domu, a sprawą oczywiście zajęły się odpowiednie służby. Póki co dokładna przyczyna jej śmierci nie jest znana, jednak jak podaje portal Interia Sport, funkcjonariusze z Las Cruces nie mają podstaw, aby twierdzić, że piłkarka New Mexico State Univeristy padła ofiarą przestępstwa.

– Nagła śmierć Thalii całkowicie wstrząsnęła światem naszych rodzin piłkarskich. "T" była inspiracją i skałą dla całego zespołu. Będzie nam jej brakowało, ale nie zostanie zapomniana. Jej duch będzie z nami każdego dnia na boisku i poza nim. Zawsze będę cię kochać "T" – pożegnał Thalię jej trener, Rob Baarts.