Moim ulubieńcem był Lucjan Trela, mały wielki człowiek, nie pękający przed olbrzymami w ringu. Wychowani na klasykach dyscypliny koneserzy słusznie wybrzydzają na jej obecny poziom i odmiany pod szyldem trzech liter przypominające podwórkowe bijatyki. Gdzie się podziała sztuka uników, zasłon, odskoków, gard, ciosów prostych i sierpowych? Współcześni herosi ringu i klatki preferują walenie cepem, kiedyś uważane za obciach, jak kopanie piłki z czuba zwane też "karolem". Sprawozdawcy zwali go strzałem sytuacyjnym, a sam król strzelców mundialu Grzegorz Lato przyznawał, że czasami lepiej strzelać brzydko, ale szybko niż ustawiać stopę wedle podręczników techniki. Grzegorz Skrzecz zżymał się, gdy nazywano go bokserem. "To jest rasa psa, a ja jestem pięściarzem"- prostował grożnie marszcząc brew.

Z chóru żądnego krwi Szymona Marciniaka i jego kolegów

Krytycy ostatnich występów ligowych sędziów piłkarskich mają dużo racji, choć mylą pojęcia. Większość peroruje o kontrowersjach zamiast o błędach. Słownikowe znaczenie tego słowa, to rozbieżność opinii pociągająca za sobą dyskusje i spory, to tak dla przypomnienia kolegom po piórze i klawiaturze. Z chóru żądnego krwi Szymona Marciniaka i jego kolegów wypisał się trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. W taktowny sposób odmówił komentowania decyzji arbitrów skupiając się na postawie swoich podopiecznych. Poszedł drogą Kazimierza Górskiego, guru polskich trenerów i ulubieńca Narodu. On to bowiem wyznawał zasadę, że publiczne ocenianie sędziego, to trenerski strzał w stopę, gdyż odbiera mu argumenty w dyskusji z zawodnikami. "Czemu trener się mnie czepia, skoro sam twierdził, że mecz zawalili sędziowie?" - usłyszał Górski na początku zawodowej drogi i wyciągnął słuszne wnioski.

PZPN wyciągnął rękę do fanów

Czy na Stadion Narodowy powróci atmosfera znana z meczów ligowych i reprezentacji z dawnych czasów? Pierwsza próba ożywienia trybun już za chwilę w meczach z Maltą i Litwą. PZPN wyciągnął rękę do fanów, teraz wszystko zależy od współpracy grup kibicowskich z całej Polski. Czas zakopać topory wojenne w myśl hasła "Biało-czerwone to barwy niezwyciężone". Ściskam kciuki, a panie Grażyny z towarzyszącymi im Januszami proszę o przyłączenie się do dopingu, ruszyły cztery litery w górę, a piski zastąpiły śpiewem.

A Trump z Putinem mogą mi skoczyć

Znajomy tak się wkurzył na Donalda Trumpa, że aż ogłosił bojkot McDonalda oraz dżinsów zza oceanu. Nie jadam w fast foodach, ubieram się w polską odzież, preferuję kino francuskie i włoskie, nie bardzo mam co bojkotować. Na pewno nie odejdę sprzed telewizora, gdy gra NBA z naszym zielonowłosym Jeremiaszem Sochanem. Jego babcia Lucyna, z którą znamy się od lat, nigdy by mi tego nie wybaczyła. America is great swoją różnorodnością, wielokulturowością, dynamiką i nawet najbardziej kontrowersyjny polityk tego nie zmieni. Znów ta kontrowersja! Przed tygodniem pisałem ciepło o Okudżawie i Wysockim z Rosji, dziś o B.B. Kingu, Buddym Guyu i Bruce Springsteenie z USA, to moi idole od zawsze. A Trump z Putinem mogą mi skoczyć na pukiel, jak to mówią na Śląsku.

