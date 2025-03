Jeszcze jedna dobra wiadomość dla Michała Probierza, reprezentant gotowy do gry. Liga Mistrzów czeka na niego

Z Pabianic ruszył w wielki świat

Jest wychowankiem Włókniarza Pabianice. W ekstraklasie debiutował w barwach Widzewa Łódź, z którym był wicemistrzem Polski. Następnie trafił do Legii. W stołecznym klubie spędził 4,5 roku i zdobył dwa Puchary Polski. Później wyjechał do Francji, gdzie przez cztery sezony był podporą Auxerre. Po powrocie do Polski przez dwa lata ponownie zakładał koszulkę Legii.

Wprowadził Legię Warszawa do Ligi Mistrzów

Po zakończonej karierze zajął się trenerką i robił to z powodzeniem. Z Legią dwa razy był mistrzem Polski, dwa razy sięgnął po Puchar Polski i raz po Superpuchar. Jako pierwszy polski szkoleniowiec wprowadził warszawski zespół do Ligi Mistrzów. Dotarł z nią do ćwierćfinału tych rozgrywek. Wcześniej, jako asystent Janusza Wójcika, cieszył się z wywalczenia z kadrą olimpijską wicemistrzostwa podczas turnieju w Barcelonie w 1992 roku. Pracował także w takich klubach jak: Amica Wronki, GKS Bełchatów, Widzew Łódź, Polonia Warszawa, Lechia Gdańsk i Bytovia. Był także działaczem. W Amice działał jako menedżer i wiceprezes. W Koronie pełnił funkcję dyrektora sportowego i wiceprezesa. W Polonii był wiceprezesem.

Wywołał szok podając skład reprezentacji Polski na MŚ 2006

Jako samodzielny trener wprowadził reprezentację Polski do mistrzostw świata 2006. Przed turniejem wywołał sensację, bo nie powołał kilku kluczowych zawodników. W tym gronie byli: Jerzy Dudek, Tomasz Kłos, Tomasz Rzasa, Tomasz Frankowski. Decyzją wywołał ogromne poruszenie. - Ale ja nie żałuję swoich decyzji, ci, którzy najgłośniej krzyczeli, później w kadrze też nie grali, mimo że w sztabie Beenhakkera był menedżer Dudka Jan de Zeeuw. Wziąłem w ich miejsce młodych. Przyszłość pokazała, że były to dobre wybory. (...) Wiedziałem wtedy, że moje decyzje obroni tylko wynik w MŚ. Niestety odpadliśmy - tłumaczył po latach Janas w rozmowie z Przeglądem Sportowym.

Zrezygnował z kadry po mundialu w Niemczech

Jednak mundial w Niemczech Biało-czerwoni zakończyli na fazie grupowej. - Po porażkach z Ekwadorem i Niemcami powiedziałem prezesowi PZPN Michałowi Listkiewiczowi, że po turnieju odejdę. Prosili, żebym na razie tego nie ogłaszał. A po mistrzostwach dowiedziałem się, że zostałem wyrzucony... Rok nic nie robiłem. Na początku, przez około cztery miesiące, nawet nie jeździłem na mecze. Było mi ciężko - opowiadał we wspomnianej rozmowie na łamach Przeglądu Sportowego.

Michał Żewłakow mówi o nim, że trener Janas był dobrym nauczycielem

Cztery razy otrzymywał tytuł „Trener Roku”. Sukces z reprezentacją odniósł także jako piłkarz. Zagrał z nią na mistrzostwach świata w 1982 roku, gdy drużyna narodowa zajęła w Hiszpanii trzecie miejsce. - To był trener, który nigdy nie przeszkadzał - powiedział Michał Żewłakow w programie Ekstraklasa po godzinach w Canal+ Sport. - Jak trzeba było pomóc, to pomagał. Trener Janas lubił mocne charaktery, rzetelnych piłkarzy i takich, którzy rozrabiali na boisku, jak i poza nim. To był dla mnie dobry nauczyciel - podkreślił były obrońca reprezentacji Polski, który zagrał w niej w 102 meczach.

4 marca swoje 72. urodziny obchodzi Paweł Janas – medalista mistrzostw świata i selekcjoner, który wprowadził kadrę narodową na mundial w 2006 roku. Wszystkiego najlepszego! 🇵🇱Z tej okazji przedstawiamy najważniejsze liczby związane z 53-krotnym reprezentantem Polski 👉… pic.twitter.com/RdUDCa2l3H— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 4, 2025