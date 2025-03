i Autor: Tomasz Radzik / Super Epress

Hiszpan długo czekał na ten moment

Marc Gual przełamał się w meczu ze Śląskiem. Co gwiazdor Legii tłumaczył trenerowi?

Ostatnio było do niego dużo pretensji, bo był nieskuteczny. Teraz Legia pokonała 3:1 u siebie Śląsk, a to właśnie Marc Gual (28 l.) rozpoczął strzelanie w tym spotkaniu. W ten sposób warszawski zespół awansował na czwarte miejsce w tabeli i wciąż liczy się w walce o tytuł. W trakcie spotkania Hiszpan pokazywał trenerowi na palcach, ile Legii brakuje do mistrzostwa.