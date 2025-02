i Autor: Cyfrasport Ryoya Morishita

Japoński kat Jagiellonii

Ryoya Morishita posłał ciasteczko, a potem odpalił dwie petardy w Pucharze Polski. Wtedy STAŁO się to!

To on okazał się katem mistrza Polski. Pomocnik Ryoya Morishita (28 l.) miał asystę, strzelił dwa gole i w ten sposób przypieczętował awans Legii do półfinału Pucharu Polski, która pokonała Jagiellonię 3:1. Czy w niedzielę Japończyk rozszarpie ostatni w tabeli Śląsk, który walczy o życie w lidze?