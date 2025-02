Robert Lewandowski gra na dwóch fortepianach: mocne wejście w branżę, ogromne kwoty w tle. A na boisku – walka o Puchar Króla

Robert Lewandowski gra na dwóch fortepianach: mocne wejście w branżę, ogromne kwoty w tle

Od wielu miesięcy wiadomo już, że „Lewy” jest jednym z inwestorów „Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich”, czyli osiedla, na którym mieszkania-nagrody otrzymają złote i srebrne medalistki igrzysk w Paryżu (Aleksandra Mirosław, Klaudia Zwolińska, Julia Szeremeta, Daria Pikulik). Parę tygodni temu należąca do napastnika Barcelony spółka kupiła działkę na warszawskiej Woli, na której powstać mają luksusowe apartamenty. Jej wartość szacowana jest na ok. 100 mln zł!

Wkrótce w osiedle zmieni się także tzw. Ursynowski Fortepian, czyli działka u zbiegu ulic Cynamonowej i Indiry Gandhi. Firma deweloperska, której piłkarz jest udziałowcem, właśnie podpisała umowę przedwstępną na jej zakup. Spółka już wcześniej – za ponad 80 mln zł - wykupiła także sąsiednią działkę, dzięki czemu dysponuje dziś terenem o powierzchni ok. 6 tys. metrów kw. „Monting Development planuje na tym terenie realizację nowoczesnej inwestycji mieszkaniowej” - informuje firma.

Robert Lewandowski położy fundament pod triumf w Pucharze Króla? Dziś pierwszy mecz półfinałowy

Już we wtorek natomiast Lewandowski wylewać ma fundamenty pod kolejne w tym roku – po Superpucharze – trofeum Barcelony. W pierwszym półfinałowym spotkaniu o Puchar Króla Katalończycy zmierzą się z Atletico. To będzie okazja do rewanżu za bolesną ligową porażkę 1:2 sprzed dwóch miesięcy, o której przesądził gol Alexandra Sorlotha w szóstej minucie doliczonego czasu.

W dwóch poprzednich rundach pucharowych trener Hansi Flick dał polskiemu snajperowi odpocząć. Mecze z Betisem (5:1) i Valencią (5:0) „Lewy” oglądał z ławki. Trudno więc wykluczyć, że i tym razem niemiecki szkoleniowiec wyjściową jedenastkę zestawi bez Lewandowskiego.

Jeśli jednak Polak zagra, będzie mieć wyjątkową motywację: w sobotę przerwana została jego seria czterech ligowych starć z golem. Blaugrana na Wyspach Kanaryjskich wygrała 2:0 z Las Palmas, ale bramki strzelali inni. Co więcej: polski napastnik został po swym występie bardzo krytycznie oceniony przez hiszpańskie media.

Początek meczu Barcelona – Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla we wtorek o godz. 21.30. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

Sonda Czy FC Barcelona wygra Ligę Mistrzów 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć