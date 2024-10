Robert Lewandowski buduje mieszkania dla medalistek olimpijskich. Wyjatkowe spotkanie

– Moja rola nie kończy się na partnerstwie biznesowym, ale obejmuje aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu sportowej części inwestycji, szczególnie piłkarskiej – zaznaczył "Lewy", który wygłosił prawie 10-minutowe przemówienie, tuż przed oficjalnym przyjazdem na zgrupowanie kadry i pierwszą konferencją prasową.

– Pochodzę z małej dyscypliny, więc bardzo doceniam ten gest. Szykuję się do igrzysk w Los Angeles, chciałabym wystąpić też na następnych. Takie mieszkanie jest dla mnie zabezpieczeniem, którego sportowiec z niszowej dyscypliny na co dzień nie ma, nie ma takiego wsparcia – powiedziała Klaudia Zwolińska, wicemistrzyni olimpijska w kajakarstwie górskim, która zaprosiła nas nawet na małą potańcówkę w nowym mieszkaniu.

A wybrać trzeba będzie się na warszawski Ursynów, w okolice ulicy Puławskiej. W gminie Lesznowola (dodajmy: w odległości ok. 2 km od Lasu Kabackiego) powstaną trzy dzielnice: Paryż, Mediolan i Los Angeles. Wszystkie olimpijki mają tam czuć się komfortowo i mieć dostęp do sportowych atrakcji. Latem będą mogły zagrać w tenisa i padla (Robert Lewandowski został szczególnym fanem tego drugiego sportu), a zimą będą mogły wybrać się na łyżwy. Ale zanim to wszystko powstanie, to nasze panie będą mogły powalczyć o kolejne medale...