Hiszpanie nie mieli litości dla Lewandowskiego po meczu Barcelony! Takich słów się nie spodziewaliśmy

Hiszpanie bez litości dla Lewandowskiego po meczu Barcelony z Las Palmas

Nie obyło się bez problemów, ale FC Barcelona wygrała w sobotę (22 lutego) na wyjeździe ważny mecz z Las Palmas 2:0. W ten sposób zrewanżowała się za sensacyjną porażkę przed własną publicznością z 30 listopada (1:2) i utrzymała prowadzenie w La Liga już przed niedzielnym meczem Realu Madryt. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny zagrali na Gran Canarii pełne 90 minut, ale tym razem nie byli największymi bohaterami. Tymi zostali zmiennicy - Dani Olmo i Ferran Torres, którzy strzelili gole na wagę 3 punktów, choć udane interwencje Szczęsnego również zasługują na pochwały. Bezbarwny występ zaliczył z kolei "Lewy", co odbiło się na jego pomeczowych ocenach.

Las Palmas - Barcelona: Ferran Torres przypieczętował triumf "Dumy Katalonii". Barca nie porwała, ale wygrała

Postawa polskiego napastnika zirytowała najmocniej dziennikarzy katalońskiego "Mundo Deportivo". Podsumowali oni występ Lewandowskiego słowem "zrzędliwy". "Chodził i poprawiał swoich kolegów z drużyny za różne błędne podania. Nie znajdował wygodnych strzałów i w drugiej połowie był izolowany" - uzasadniono. Druga z katalońskich gazet, "Sport", przyznała 36-latkowi najgorszą notę w zespole - "5" w 10-stopniowej skali.

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Następne pytanie

"Król strzelców ligi bardzo rzadko wchodził do gry. Bardzo ciasna obrona Las Palmas pozostawiła niewiele miejsca na ruch i rozpoczęcie akcji. Miał szansę, ale nie zdołał jej wykorzystać" - podsumowano występ Lewandowskiego. Lepiej nie było też w madryckich tytułach. "AS" zaznaczył, że najlepszy strzelec Barcelony "nie miał klarownych sytuacji i nie była to jego noc".

W "Marce" możemy z kolei przeczytać, że "błędnie rozwiązuje sytuacje, które mu się przytrafiają". Lewandowski nie poprawił więc swojego dorobku strzeleckiego i musi czekać na odpowiedź goniącego go w klasyfikacji strzelców La Liga Kyliana Mbappe. Przed niedzielnym meczem Realu z Gironą prowadzi z 20 golami, a Francuz ma ich 17. W następnej kolejce Barcelona zagra 2 marca z Realem Sociedad, ale wcześniej czeka ją półfinał Pucharu Króla z Atletico Madryt (wtorek, 25 lutego).

Lamine Yamal nie mógł dłużej milczeć o Lewandowskim! Dosadnie o Polaku, te słowa mówią wszystko