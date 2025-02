Lamine Yamal nie mógł dłużej milczeć o Lewandowskim! Dosadnie o Polaku, te słowa mówią wszystko

Wojciech Szczęsny trzęsie całą Barceloną! To, co wyprawia polski bramkarz poruszyło kibiców. Wykorzystują go na potęgę

Jeszcze kilkanaście miesięcy temu media zarówno w Polsce, jak Hiszpanii grzmiały po tym, jak w sieci poruszenie wywołało zachowanie Roberta Lewandowskiego w kierunku Lamine Yamala. Kapitan reprezentacji Polski, wyraźnie niezadowolony z podstawy swojego młodszego kolegi z drużyny, zaczął energicznie gestykulować w jego kierunku, co nie spodobało się wielu internautom. W kolejnych miesiącach relacje obu zawodników zaczęły się poprawiać, a dziś gra Barcelony sugeruje, że pomiędzy Lewandowskim i Yamalem wszystko jest w jak najlepszym porządku. Dziennikarze "Mundo Deportivo" postanowili to jednak sprawdzić, wprost pytając młodego gwiazdora Barcelony, jak układa mu się współpraca z kapitanem reprezentacji Polski.

- W tym roku wszyscy dogadujemy się bardzo dobrze. To prawda, że być może sytuacja, w którym byliśmy w poprzednim sezonie nie była najlepsza... W końcu doświadczeni piłkarze, tacy jak Robert, który dopiero co wygrał Ligę Mistrzów itd. byli bardziej zestresowani. A my, młodsi, przychodziliśmy z energią - tłumaczył sytuację wewnątrz szatni Yamal.

17-latek nie ukrywa jednak, że dziś relacje z kolegami z drużyny są zupełnie inne i oczywiście lepsze. Chodzi nie tylko o zgranie całego zespołu, ale przede wszystkim poszczególnych zawodników, co przekłada się na świetną grę "Dumy Katalonii" w ataku.

- (...) Wydaje mi się, że w tym roku widać, że radzimy sobie znacznie lepiej. Zarówno Rapha, jak i Robert. Rapha z nim, ja z Robertem, ja z Raphą... Jesteśmy świetnie zgrani i chcemy nadal zdobywać bramki - dodał Yamal jasno dając do zrozumienia, że dziś atmosfera w szatni jest o wiele lepsza.

To, że sytuacja w kadrze Barcelony jest o wiele lepsza zdecydowanie widać po statystykach Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski strzelił do tej pory 32. bramki w 34. meczach we wszystkich rozgrywkach. Tylko w lidze hiszpańskiej ma już na swoim koncie 20 bramek. Do tego Lewy dołożył 3 asysty.