i Autor: AP PHOTO Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Poszło w lepszą stronę

Drastyczna zmiana w zachowaniu Roberta Lewandowskiego. Tak traktował Lamine Yamala, było nieciekawie. Doszło do przemiany

Tomasz Piechna 9:35

Robert Lewandowski i Lamine Yamal to w ostatnich tygodniach kluczowe postacie FC Barcelona. Zwłaszcza nastoletni piłkarz daje zespołowi z Katalonii bardzo dużo i fani liczą, że będzie to gwiazda pokroju Leo Messiego. Obecnie relacje między Polakiem a Hiszpanem układają się całkiem nieźle, ale jak wyjawiają media z Półwyspu Iberyjskiego, nie zawsze tak było. Jeszcze niedawno relacje były szorstkie, ale doszło do diametralnej zmiany.