Goncalo Feio wyjaśnił, dlaczego pominął w składzie Rafała Augustyniaka. „Jednym z moich obowiązków jest…”

Ryoya Morishita zrobił to dwa razy, wprowadził Legię do półfinału. Jagiellonia odpada z Pucharu Polski

Dla Legii, a także dla samego Goncalo Feio ten mecz wydawał się spotkaniem o ogromnym ciężarze gatunkowym. Porażka sprawiłaby, że droga do europejskich pucharów stałaby się bardzo kręta. W Ekstraklasie bowiem Legia gra ostatnio słabo i traci do coraz więcej punktów do lidera.

Legia Warszawa w półfinale Pucharu Polski

W meczu z Jagiellonią Legia zagrała jednak dobrze, a przede wszystkim wygrała, co powinno z pewnością ucieszyć kibiców. I samego Feio.

- Jestem dumny z naszej drużyny. Tym bardziej w takim scenariuszu, że wchodzimy dobrze w mecz, strzelamy bramkę i jest ona anulowana. Potem tracimy gola i potrafimy się podnieść i zrobić z tego 3:1. Jeśli chodzi o zagrożenie pod bramką to my zrobiliśmy więcej. Doceniam Jagiellonię, ale uważam, że nasza drużyna była dzisiaj lepsza – powiedział Feio.

Ogromne trzęsienie ziemi w Legii Warszawa! Goncalo Feio odstawił kluczowego piłkarza od składu tuż przed meczem z Jagiellonią

Po niedawnej porażce z Radomiakiem wokół Legii atmosfera była gęsta. Teraz jednak i trener, i piłkarze mają trochę oddechu.

- Nie zawsze, jak nie wygramy meczu, to jest związane z brakiem zaangażowania. O braku zaangażowania powiedziałem tylko raz w sezonie i to było po meczu w Radomiu. To dla nas jest nieakceptowane. Drużyna zrobiła to, co ma do zrobienia, po takim meczu. Piłka nożna ma pewną bazę rzeczy, które muszą się zdarzyć i jedną z nich jest zaangażowanie - podkreślił

W składzie Legii sensacyjnie zabrakło Rafała Augustyniaka. Pomocnik Legii jest zdrowy, ale Feio na niego nie postawił.

Goncalo Feio nowym trenerem Legii Warszawa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Jednym z moich obowiązków jako trenera jest decydować, kto gra. Rafał jest zdrowy i wierzę w to, że będzie gotowy pomóc nam w kolejnych meczach. Moje wybory to były Maxi Oyedele i Juergen Elitim i uważam, że się sprawdzili – dodał.