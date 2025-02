Ogromne trzęsienie ziemi w Legii Warszawa! Goncalo Feio odstawił kluczowego piłkarza od składu tuż przed meczem z Jagiellonią

Trudno wyobrazić sobie skład Legii Warszawa bez Rafała Augustyniaka. Defensywny pomocnik gra w barwach „Wojskowych” od 2022 roku i stał się jednym z kapitanów zespołu. W składzie mogą zastąpić go Claude Goncalves albo Maximilian Oyedele.

Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki”, powodem absencji Augustyniaka nie są problemy zdrowotne, a decyzja trenera warszawskiej drużyny, Goncalo Feio. Jeśli to się potwierdzi, to będzie to z pewnością uderzenie w samo serce drużyny warszawskiej Legii. Tym boleśniejsze, że przecież tuż przed meczem z Jagiellonią. Spotkanie to wyrasta dla Legii Warszawa na mecz sezonu.

Legia - Jagiellonia. Rafał Augustyniak poza składem

Dlaczego? Z racji słabych występów w ostatnim czasie w Ekstraklasie i tego, że szanse Legii na mistrzostwo Polski nie są duże, Puchar Polski jawi się jako jedyna szansa na awans do europejskich pucharów na przyszły sezon. Zwycięzca tych rozgrywek trafi do eliminacji Ligi Europy.

Mecz Legia - Jagiellonia rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisja w TVP Sport, relacja na żywo na portalu sport.se.pl

- W kadrze meczowej ma zabraknąć Rafała Augustyniaka. Decyzja nie jest podyktowana względami zdrowotnymi. To personalny wybór Goncalo Feio, co jeszcze bardziej potęguje zdziwienie, bo to jeden z trzech kapitanów i liderów Legii Warszawa. Jeden z tych w zespole, o których można powiedzieć, że mają żelazny charakter" – poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki”.