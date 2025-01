Zostały dwa miesiące do planowanego otwarcia nowego stadionu w ekstraklasie, zapowiedział to prezydent. Ale pytania się mnożą

Wartościowy sparing z pierwszoligowcem

Do drugiej części sezonu Legia przygotowywała się w Hiszpanii, gdzie rozegrała trzy mecze kontrolne. Po powrocie do kraju jej dyspozycję sprawdził Górnik. Grano nietypowo, bo trzy razy po 45 minut. - To był wartościowy sparing przed ligą - powiedział Inaki Astiz, asystent trenera. - Było dużo sytuacji po naszej stronie, szczególnie w pierwszej i drugiej połowie. Momentami bardzo dobre akcje. Na plus kreowane sytuacje i bramki. Wiadomo, że są rzeczy, które trzeba będzie poprawić. Wiemy, że trzeba być bardziej skoncentrowanym na straty piłki. Być odpowiedzialnym. W pierwszej połowie było dużo sytuacji po naszej stronie. Naliczyłem ich pięć, czy sześć. To na pewno jest do poprawy. Pozytywna rzecz, że są te sytuacje bramkowe - stwierdził Hiszpan.

Błysnął m.in. Rafał Augustyniak, który pauzował pod koniec roku z powodu złamanej ręki w nadgarstku. Wprawdzie doświadczony pomocnik nie zaczął spotkania w pierwszym składzie, ale jak już pojawił się na boisku, to był wyjątkowo zmobilizowany. Dwa razy huknął zza pola karnego tak, że bramkarz rywali był bezradny. Każde z tych trafień zasługuje na brawa. Pomocnik Legii pokazał, że dysponuje dużą siłą i ma młotek w nodze. Pozostałe gole zdobyli: Bartosz Kapustka, Pedro Goncalves, Wojciech Urbański i Tomas Pekhart.

Bandycka akcja kiboli w Nowym Sączu. Mamy głos zaatakowanego wiceprezesa Sandecji

- To był wartościowy sparing przed ligą. Było dużo sytuacji po naszej stronie, szczególnie w pierwszej i drugiej połowie. Momentami bardzo dobre akcje. Na plus kreowane sytuacje i bramki - powiedział Inaki Astiz, asystent trenera Legii.

Nowy napastnik dołączy do Legii?

W wyjściowym składzie pojawił się Ruben Vinagre, który w końcówce ubiegłego roku pauzował ze względu na problemy ze stawem skokowym. Portugalczyk zagrał tylko w pierwszej części. Pokazał się także Maxi Oyedele. Reprezentant Polski również wraca po kontuzji. Dostał ponad trzydzieści minut. Przez godzinę zagrał za to Juergen Elitim, który stracił całą rundę jesienną z przez kontuzję kolana.

Nieobecny był Jean-Pierre Nsame. Powodem absencji Kameruńczyka była choroba. Legia poszukuje napastnika. Czy jest szansa na transfer przed startem ligi? - Nie zależy to od nas - tłumaczył trener Astiz. - Robimy, to co zależy od nas: treningi, przygotowanie zawodników do meczu. Inne osoby są do tego. Jest jeszcze czas. Wiadomo, że okno jest otwarte do końca lutego, więc wszystko się może wydarzyć - odparł hiszpański asystent.

Fabio Cannavaro wprost o gwiazdach polskiej kadry. Tym zaskakuje go Robert Lewandowski, a tak ocenia Piotra Zielińskiego [ROZMOWA SE]

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć

Lucjan Brychczy nie żyje. Ikona Legii Warszawa miała 90 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.