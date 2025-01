Robert Lewandowski wrzuci do gabloty kolejne trofeum? Gwiazdor Barcelony wśród nominowanych do nagrody Piłkarz Roku, wyśrubuje rekord

Bandycka akcja kiboli w Nowym Sączu

Napastnicy w budynku klubowym sąsiadującym z boiskiem MOSiR-u, na którym grano, mieli – wedle doniesień świadków – pobić działacza „do nieprzytomności” oraz... wbić widelec w jego dłoń! - Nie da się ukryć, że nastąpiła krótka wymiana zdań – mówił nam w niedzielne przedpołudnie Miłosz Jańczyk. - Natomiast zaskoczony jestem skalą nagłośnienia tej sytuacji oraz jej wyolbrzymieniem. Nieprawdą jest chociażby to, że straciłem przytomność.

Mamy głos zaatakowanego wiceprezesa Sandecji

Poszkodowany działacz w rozmowie z nami podkreśla, że po owej „wymianie zdań”, samodzielnie prowadząc auto, udał się na obdukcję do szpitala. - Wypuszczono mnie dość szybko, dokumenty medyczne z opisem obrażeń odebrać mam w poniedziałek – zaznacza wiceprezes Sandecji. Doniesień o widelcu wbitym w dłoń nie chce komentować. - Zostałem zobligowany do tego, by nie ujawniać publicznie szczegółów zdarzenia – mówi.

Sprawą zajmują się organa ścigania. - Sądecka policja wykonuje czynności pod kątem kierowania gróźb karalnych i naruszenia miru domowego. Trwają czynności mające na celu ustalenie osób biorących udział w zdarzeniu: przesłuchiwani są świadkowie, analizowany jest monitoring – poinformował nas w niedzielę komisarz Rafał Knapik z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Monitoring może okazać się kluczowy w całej sprawie. - Nie rozpoznałem żadnego z napastników, bo byli zamaskowani – mówi nam Miłosz Jańczyk. Według nieoficjalnych doniesień, część agresorów jednak nie zasłoniła twarzy, z ich identyfikacją nie powinno więc być problemu. Niewykluczone, że niektórzy z nich w przeszłości… współpracowali z ofiarą: w latach 2007-2017 Jańczyk był bowiem wiceprezesem Stowarzyszenia Kibiców Sandecji. Natomiast u progu tej dekady znalazł się we władzach klubu: najpierw jako jego prezes, a od stycznia 2024 – w roli wiceprezesa.

Jeszcze w sobotę do wydarzeń na boisku MOS Zawada odniósł się prezydent Nowego Sącza (Sandecja korzysta z finansowego wsparcia miasta). „Trudno powstrzymać emocje i ważyć słowa wobec zachowania bandytów, którzy dziś napadli na wiceprezesa MKS Sandecja Miłosza Jańczyka. (…) Nigdy nie będzie mojego przyzwolenia na agresję i ataki na ludzi. Nie ma miejsca w nowosądeckim sporcie na przemoc. Stadion budujemy dla kibiców dla których sport to pozytywne emocje, a nie miejsce do wyładowywania swoich frustracji. Mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości ukarze sprawców tego bandyckiego napadu” – napisał w mediach społecznościowych Ludomir Handzel.

Wydarzenia odbiły się szerokim echem w całym kraju. Nic dziwnego, że zareagował na nie także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. „Wiceprezes MKS Sandecji Nowy Sącz został pobity przez grupę bandytów. (...) Rozmawiałem z prezesem Tomaszem Bałdysem, który poinformował mnie, że wiceprezes przebywa pod opieką lekarzy. Zapewniłem, że Miłosz Jańczyk może liczyć na pomoc ze strony PZPN” – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Cezarego Kuleszę.

Wiceprezes MKS Sandecji Nowy Sącz został pobity przez grupę bandytów, która wtargnęła dziś do siedziby klubu przy okazji rozgrywanego meczu kontrolnego. Takie patologiczne wydarzenia budzą zdecydowany sprzeciw całej piłkarskiej rodziny w naszym kraju. Rozmawiałem z prezesem…— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 25, 2025

Miłosz Jańczyk skomentował swój stan zdrowia

- Fizycznie czuję się dziś dobrze – odpowiada nam nowosądecki działacz, gdy pytamy go o samopoczucie. - Trochę gorzej jest z psychiką. Wydawało mi się, że – pracując od wielu lat w klubie – widziałem już wszystko w piłce nożnej. A potem przychodzi taki moment, jak ten sobotni… W poniedziałek pojadę na ósmą do pracy, ale pewnie będzie musiało upłynąć trochę czasu, nim sobie to wszystko poukładam w głowie.

Sandecja, która w sezonie 2017/18 grała w ekstraklasie, w dwóch ostatnich sezonach „zjechała” z pierwszej do trzeciej ligi. Na półmetku obecnych rozgrywek jest liderem jednej z grup czwartego poziomu rozgrywkowego.