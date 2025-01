Krzysztof Piątek nie zdejmuje nogi z gazu w lidze tureckiej

W poprzednim sezonie Piątek rozkręcał się powoli, ale jak odpalił to zakończył rozgrywki w czołówce najlepszych strzelców. W tej edycji od początku zachwyca i nie schodzi poniżej wysokiego poziomu, Ostatnio o jego skuteczności przekonali się obrońcy Galatasaray Stambuł dla których nie miał litości. - Nie jest łatwy dla obrońców, bo gra twardo - tłumaczył Roman Kosecki w niedawnej rozmowie z Super Expressem. - Wydaje się, że niby jest łatwy do zatrzymania, ale to pozory, bo on potrafi zaskoczyć rywali. Potrafi się ustawić, zaskakuje przeciwnika odegraniem piłki i wejściem w polem karne. (..) Dlatego niech Piątek dalej nie zdejmuje nogi z gazu, bo ta jego skuteczność jest ważna także dla reprezentacji Polski. Przyda nam się w eliminacjach mistrzostw świata - podkreślał były napastnik reprezentacji Polski.

Karol Świderski znalazł nowy klub, będzie w nim gwiazdą? Wyjaśniła się przyszłość reprezentanta Polski

Reprezentant Polski z dubletem w meczu z Alanyasporem

W poprzedniej kolejce polski napastnik pauzował za żółte kartki. Odpoczął i pokazał, jak ważnym jest graczem dla Istanbul BB. tym razem strzelił dwa gole w starciu wyjazdowym z Alanyasporem i dorzucił asystę. W tym drugim przypadku wykorzystał rzut karny. Niestety, jego zespół przegrał to spotkanie 4:5. Bilans reprezentanta Polski w tej edycji jest wyśmienity. W dorobku ma już piętnaście bramek w dziewiętnastu występach i prowadzi w klasyfikacji strzelców ligi tureckiej. Czy sięgnie po snajperskie berło? Do wyrównania dorobku z poprzednich rozgrywek brakuje mu już tylko dwóch trafień. Podsumowując jego bilans z całego obecnego sezonu to wynosi on 25 goli: 15 z nich strzelił w lidze tureckiej, 9 w Lidze Konferencji i 1 w Pucharze Turcji.

Taki jest Leon Flach, to jego największy atut, konkretny opis. Kacper Przybyłko wprost o Amerykaninie z Jagiellonii, warto było go sprowadzić? [ROZMOWA SE]

- Dlatego niech Krzysztof Piątek dalej nie zdejmuje nogi z gazu, bo ta jego skuteczność jest ważna także dla reprezentacji Polski. Przyda nam się w eliminacjach mistrzostw świata - mówił niedawno Roman Kosecki w rozmowie z Super Expressem.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski po spadku z Dywizji A Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć

👀 Krzysztof Piatek'in klas vuruşunda direk gole izin vermiyor! | #ALYvBFK pic.twitter.com/hx6MWYJRFs— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 25, 2025