Przed trzema laty Karol Świderski zdecydował się na transfer do Ameryki. Jego wybór padł na nowy klub w MLS - Charlotte FC. Pobyt za oceanem był dla niego udany. Był najlepszym strzelcem zespołu, ale w ubiegłym sezonie zatęsknił za Europą. Na początku 2024 roku został wypożyczony do Hellas Werona. Jednak po zakończonych rozgrywkach w lidze włoskiej wrócił do Ameryki i w barwach Charlotte dokończył sezon w MLS.

Panathinaikos Ateny skusił napastnika reprezentacji Polski

Pojawiały się informacje, że może wrócić do Włoch. Jednak to się nie sprawdziło, bo okazało się, że w grze był inny kierunek: Grecja. Kierunek dobrze mu znany, bo po wyjeździe z Polski właśnie trafił do Grecji. Wypromował się w PAOK-u Saloniki, co zaowocowało ofertą z Ameryki. Teraz wraca do Grecji, ale już do innego klubu. Świderski został oficjalnie przedstawiony jako nowy napastnik Panathinaikosu Ateny. Z gigantem greckiego klubu podpisał umowę na 3,5 roku. Spotka w ekipie Koniczynek m.in. Bartłomieja Drągowskiego, z którym przed laty występował w Jagiellonii. W kadrze jest także Filip Mladenović, znany z występów w Lechii i Legii.

Był już mistrzem Grecji, a teraz powalczy o drugi tytuł w karierze

W tym sezonie Świderski będzie miał okazję powalczyć o mistrzostwo Grecji. Panathinaikos zajmuje w lidze drugie miejsce. Do prowadzącego Olympiakosu Pireus traci cztery punkty. W najbliższej kolejce będzie okazja zmniejszyć ten dystans, bo lider i wicelider zagrają ze sobą w hicie. A za kilka dni zmierzą się już w Pucharze Grecji.

