Jakub Moder wtedy będzie idealnie pasował do Feyenoordu

Przed laty trener Robert Maaskant doprowadził Wisłę Kraków do mistrzostwa Polski. Nie powiodła mu się jednak sztuka awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Teraz został zapytany o transfer Jakuba Modera, który zdecydował się opuścić Brighton, w którym w ciagu czterech lat rozegrał 61 meczów na poziomie Premier League. Byłoby tych wystęów znacznie więcej, ale wypadł na długie miesiące przez uraz kolana. Gdy wrócił, to nie wywalczył sobie miejsce w składzie angielskiego klubu. Dlatego decyzja o zmianie zespołu. Wybrał Feyenoord. Liczy na to, że w tym utytułowanym holenderskim klubie dostanie szansę na spokojne odbudowanie. Czy tak właśnie się stanie? Wcale tak nie musi być, bo konkurencja w klubie jest ogromna i może być w nim zmiennikiem. - Prawdopodobnie kupili go z myślą o przyszłości i mają na uwadze, że Timber i Zerrouki odejdą latem - powiedział Robert Maaskant w rozmowie z TVP Sport. - Wtedy Polak będzie pasował idealnie. (...) Po takiej kontuzji Feyenoord też podejmuje ryzyko, mimo że Moder już zdążył trochę pograć po powrocie do zdrowia. Nigdy nie wiesz, na jaki poziom może wejść piłkarz po tak długiej przerwie - stwierdził.

Przed reprezentantem Polski wielka szansa w Holandii

Moder będzie musiał uzbroić się w cierpliwość. Najważniejsze dla niego jest to, aby wrócił do takiej dyspozycji, jaką prezentował przed kontuzją. Holenderski szkoleniowiec nie skreśla polskiego pomocnika. Uważa, że nasz kadrowicz postąpił słusznie decydując się na przenosiny do Holandii. W Feyenoordzie będzie miał okazję rywalizować nie tylko w lidze, ale także w europejskich pucharach. - Moder jest bardzo utalentowany, ale to opinia na podstawie jego poziomu gry przed kontuzją, gdy był w stu procentach gotowy fizycznie - powiedział Robert Maaskant w rozmowie z portalem TVP Sport. - (...) Feyenoord to fantastyczny klub i przed Moderem wielka szansa, żeby chociaż spróbować odbudować karierę. Uważam, że to dla Modera dobry ruch - podkreślił Holender.

