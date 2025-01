Robert Lewandowski w gronie nominowanych do kolejnej nagrody

W tym sezonie Lewandowski jest najlepszym strzelcem w LaLiga. W dorobku ma szesnaście bramek i zmierza po kolejny tytuł króla strzelców. Po pierwszą koronę sięgnął w premierowym sezonie w lidze hiszpańskiej. W karierze był wiele razy wyróżniany. Tym razem został doceniony przez tygodnik Piłka Nożna, który umieścił go w gronie kandydatów do wygrania w kategorii najlepszy piłkarz ubiegłego roku.

To on ma uratować Śląsk przed spadkiem z ekstraklasy. Ostatnio był tam królem, jak mu pójdzie w Polsce?

Kapitan polskiej kadry jest rekordzistą tygodnika Piłka Nożna

Lewandowski to rekordzista - aż jedenaście razy był wybierany na najlepszego polskiego piłkarza. Po raz pierwszy miało to miejsce w 2011 roku. Wtedy królował siedem razy z rzędu. Jego dominację przerwał Łukasz Fabiański w 2018 roku. Na tron Lewy wrócił po rocznej przerwie i dorzucił kolejne cztery zwycięstwa. Przed rokiem ubiegł go Piotr Zieliński. Czy za 2024 roku as Barcelony odzyska to zaszczytne miano najlepszego polskiego piłkarza? Jego rywalami do triumfu będzie duet z Włoch. Pierwszy z nich to Łukasz Skorupski, który tak świetnie poczyna sobie w bramce Bologny i polskiej kadry. Drugim jest Nicola Zalewski, który wprawdzie brylował w drużynie narodowej, ale zawodził w Romie.

Paweł Wszołek o sytuacji z kontraktem, prowadzonych rozmowach, swoim podejściu. Jaka przyszłość czeka gwiazdę Legii?

Trzynaście statuetek gwiazdora Barcelony

Co ciekawe, Lewandowski wcześniej wygrywał w dwóch innych kategoriach. W 2008 roku został wybrany Odkryciem, a rok później przypadła mu statuetka - najlepszy Ligowiec w ekstraklasie. W sumie zgarnął w wyborach tygodnika Piłka Nożna trzynaście wyróżnień. Będzie kolejne? Transmisja gali tygodnika Piłka Nożna 27 stycznia w Polsacie Sport 1.

Goncalo Feio pod wrażeniem podejścia piłkarza Legii. Mówi o błysku i magii z jego strony

Lewadowski to rekordzista - aż jedenaście razy był wybierany na najlepszego polskiego piłkarza. Lewandowski wcześniej wygrywał w dwóch innych kategoriach. W 2008 roku wybrano go mianem Odkrycia, a rok później przypadła mu statuetka najlepszy Ligowiec w ekstraklasie. W sumie zgarnął w wyborach tygodnika Piłka Nożna trzynaście wyróżnień.

Nominacje Tygodnika Piłka Nożna za rok 2024:

* Piłkarz Roku:

Robert Lewandowski (Barcelona), Łukasz Skorupski (Bologna), Nicola Zalewski (AS Roma)

* Piłkarka Roku:

Ewelina Kamczyk (Fleury), Natalia Padilla-Bidas (Koeln/Sevilla), Ewa Pajor (Wolfsburg/Barcelona)

* Trener Roku:

Adam Majewski (Reprezentacja Polski U-21), Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok), Mateusz Stolarski (Motor Lublin)

Sławomir Abramowicz nie tylko świetnie gra w piłkę. Nietypowa pasja gwiazdy Jagiellonii, będzie grał jak z nut?

* Odkrycie Roku:

Jakub Kałuziński (Antalyaspor), Antoni Kozubal (GKS Katowice/Lech Poznań), Kacper Urbański (Bologna)

* Drużyna Roku:

Jagiellonia Białystok, Reprezentacja Polski kobiet, Reprezentacja Polski U-21

* Obcokrajowiec Roku:

Jesus Imaz (Jagiellonia Białystok), Benjamin Kallman (Cracovia), Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok)

Wahan Biczachczjan tak wprowadza się do Legii. Reprezentant Armenii na to liczy w Warszawie

* Ligowiec Roku:

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok)

* Pierwszoligowiec Roku:

* Karol Czubak (Arka Gdynia), Kacper Karasek (Termalica Nieciecza), Angel Rodado (Wisła Kraków)

Adrian Siemieniec z sentymentem wraca do tej chwili. Trener Jagiellonii nie ucieka od tej ważnej kwestii

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Robert Lewandowski zostanie królem strzelców LaLiga w sezonie 2024/2025? Oczywiście, że tak! Nie

Krzysztof Piątek o hejcie wobec Roberta Lewandowskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Cześć, druga zmiano! Już od wtorku w sprzedaży najnowszy numer "Piłki Nożnej"!⚽️🗞️Kto zostanie piłkarzem roku 2024? Lewandowski, Skorupski czy Zalewski? Wszystko wyjaśni się 27 stycznia, podczas gali tygodnika "Piłka Nożna"! pic.twitter.com/LyoAOEbPSY— Piłka Nożna (@PilkaNozna_pl) January 20, 2025