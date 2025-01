Taki jest Leon Flach, to jego największy atut, konkretny opis. Kacper Przybyłko wprost o Amerykaninie z Jagiellonii, warto było go sprowadzić? [ROZMOWA SE]

Śląsk Wrocław nie zamierza się poddać w walce o utrzymanie

Śląsk do ostatniej kolejki rywalizował z Jagiellonią o mistrzostwo Polski. Nie poddał się do końca. W tej edycji wrocławski zespół jest na samym dnie: gorzej już być nie może. Nowy trener Ante Simundża podjął się misji ratowania zasłużonego klubu z Dolnego Śląska. Łatwo nie będzie, bo jego podopieczni do bezpiecznego miejsca tracą osiem punktów. Wiele będzie zależało od wzmocnień. Na razie pozyskano dwóch piłkarzy ze Szwecji. Pierwszym był hiszpański obrońca Marc Llinares, który występował w Hammarby.

Assad Al Hamlawi w Szwecji był królem strzelców drugiej ligi

Nowym nabytkiem został Assad Al Hamlawi, który ostatnio został królem strzelców w Szwecji. Tyle że miało to miejsce w drugiej lidze, a koroną musiał podzielić się z dwoma rywalami. W barwach zespołu Oddevold strzelił czternaście goli. Czy skuteczny będzie również w w barwach wrocławskiego klubu? W każdym razie mocno w to wierzy dyrektor sportowy ostatniej drużyny w ekstraklasie, który nie ukrywał, że kluczowe w tym oknie było dla niego właśnie sprowadzenie napastnika. - To waleczny i skuteczny piłkarz - powiedział Rafał Grodzicki, cytowany przez klubowe media. - Najlepsze lata kariery ma dopiero przed sobą. Oceniliśmy, że najlepiej pasuje do naszej filozofii - tłumaczył przedstawiciel klubu.

Napastnik ze Szwecji nie poddaje się, będzie skuteczny w Śląsku?

Assad Al Hamlawi podpisał umowę do czerwca 2027 roku. W Śląsku będzie grał z numerem 9. Co ciekawe, urodził się w Szwecji. Jego tata pochodzi z Palestyny, a mama ze Szwecji. Transfer do Polski traktuje jako wyzwanie i szansę dla siebie. Czy będzie odkryciem rundy, a jego bramki pomogą Śląskowi zachować miejsce w ekstraklasie? - Przed nami bardzo trudna runda. Jednak wierzę, że wspólnymi siłami zdołamy utrzymać się w lidze - podkreślił nowy napastnik Śląska, cytowany przez oficjalny portal wrocławskiej drużyny.

Assad Al Hamlawi nowym piłkarzem Śląska Wrocław! 🇮🇹24-letni napastnik i król strzelców szwedzkiej Superettan podpisał umowę obowiązującą do końca czerwca 2027 roku. Szwed będzie występować na boisku z numerem 9. Witamy w Śląsku, @AssadHamlawi! #AlHamlawi2027 👋🇸🇪 pic.twitter.com/nOL2YFd8G9— Śląsk Wrocław (@SlaskWroclawPl) January 20, 2025

