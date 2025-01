Wahan Biczachczjan o przenosinach z Pogoni do Legii. To było kluczowe dla reprezentanta Armenii

Adrian Siemieniec nie ma wątpliwości, to był fantastyczny okres dla Jagiellonii

W ubiegłym sezonie Jagiellonia zachwyciła i zaskoczyła piłkarską Polskę. Klub z Podlasia w ostatniej kolejce zapewnił sobie mistrzostwo Polski. To był historyczny moment, który zostanie zapamiętany przez kibiców na długie lata. Co ciekawe, sumując punkty z całego roku okazało się, że Jagiellonia także i na tym polu była najlepsza. Wkład w te osiągnięcia miał trener Adrian Siemieniec, który przejął zespół w sezonie 2022/23 i utrzymał go w lidze. W kolejnej edycji już wprowadził go na szczyt. - Rok 2024 był fantastyczny i historyczny dla klubu - powiedział trener Adrian Siemieniec przed wyjazdem na zgrupowanie do Turcji, cytowany przez klubowy portal Jagiellonii. - Będziemy o nim pamiętać i wracać do niego z łezką w oku. Przed nami nowe cele i nowa runda - przekonywał.

Dramatyczne wieści z obozu mistrza Polski. Dotyczą kluczowego piłkarza, duże wyzwanie transferowe przed Jagiellonią

Nikt nie da Jagiellonii punktów za darmo

W rundzie jesiennej Jagiellonia dzielnie walczyła na trzech frontach i nie zawodziła. Pozostaje w grze o Puchar Polski, awansowała do fazy pucharowej Ligi Konferencji, a w lidze walczy o tytuł. Czy białostocki zespół obroni mistrzostwo? Żeby tak się stało, to trzeba wzmocnić kadrę. W klubie pozostał Łukasz Masłowski, który podpisał umowę do 2027 roku. Dyrektor sportowy nie traci czasu i pracuje nad wzmocnieniami. Jego pierwszym nabytkiem w zimowym oknie jest pomocnik Leon Flach, który od czterech lat występował w amerykańskim zespole Philadelphia Union. Czy z nim w składzie Jagiellonia znów ubiegnie konkurentów i sięgnie po złoty medal? - Nikt nie da nam punktów za to, że jesteśmy mistrzem - kontynuował trener Siemieniec, cytowany przez klubowe media białostoczan. - Nie bronię się przed deklaracją, że gramy o tytuł. Jeżeli wygramy każdy kolejny mecz, to będziemy mistrzem. Do tego będziemy dążyć - zapowiedział szkoleniowiec białostockiego klubu.

Wahan Biczachczjan o przenosinach z Pogoni do Legii. To było kluczowe dla reprezentanta Armenii

- Nikt nie da nam punktów za to, że jesteśmy mistrzem. Nie bronię się przed deklaracją, że gramy o tytuł. Jeżeli wygramy każdy kolejny mecz, to będziemy mistrzem - powiedział trener Adrian Siemieniec przed wyjazdem na zgrupowanie do Turcji, cytowany przez oficjalny portal Jagiellonii.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Czy Jagiellonia Białystok zostanie mistrzem Polski? Tak Nie, wygra Śląsk Trudno powiedzieć