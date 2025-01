Goncalo Feio powiedział to wprost, to przepis na sukces? Padły słowa o zarywaniu nocy i stawaniu na rzęsach

Amerykański pomocnik podpisał z Jagiellonią umowę na 2,5 roku. Znalazł się w niej zapis o możliwości przedłużenia o kolejny rok. Flach uczył się w FC Sankt Pauli, gdzie zagrał na poziomie 2.Bundesligi. To właśnie z tego niemieckiego klubu w 2021 roku wyruszył za Ocean. Trafił do zespołu Philadelphia Union. W jego barwach na poziomie MLS rozegrał 116 meczów, w których strzelił dwa gole i miał sześć asyst. - Zainteresowania ze strony mistrzów Polski jest bardzo nobilitujące - powiedział Leon Flach, cytowany przez oficjalny portal Jagiellonii. - Gdy dowiedziałem się o zainteresowaniu, to zacząłem wyszukiwać różne rzeczy. Oglądałem mecze w Lidze Konferencji, podziwiałem. atmosferę na stadionie. Wszystko to miało bardzo duże znaczenie przy decyzji i przekonały mnie do podpisania kontraktu - podkreślił nowy nabytek mistrza Polski.

Dyrektor Łukasz Masłowski mówi, że Amerykanin ma ciekawą przeszłość w MLS

To pierwszy transfer Jagiellonii w zimowym oknie. Dyrektor sportowy Łukasz Masłowski mówił o nim w rozmowie z Super Expressem. - Do drużyny w Turcji dołączył już Leon Flach - wyznał nam Masłowski. - Środkowy pomocnik z bardzo ciekawą przeszłością w MLS. Ponadto pracujemy nad transferami środkowego obrońcy oraz skrzydłowego. Oczywiście pracujemy także nad zawodnikami, którym kończą się kontrakty w drużynie. Mówiąc krótko, jest co robić - tłumaczył przedstawiciel białostockiego klubu.

Nowy pomocnik Jagiellonii liczy na wiele sukcesów

Jak wspomniał dyrektor sportowy Flach jest już w Turcji. Będzie miał okazję zadebiutować w sparingu z CSKA Sofia, który zaplanowano na 19 stycznia. Kolejnymi rywalami będą słoweński Maribor i serbski Partizan Belgrad. Oba spotkania odbędą się 24 stycznia. - Zawsze daje z siebie 100 procent - przekonywał Flach w rozmowie z klubowymi mediami mistrza Polski. - Chcę wygrywać w każdym meczu. Liczę na to, że wspólnie osiągniemy wiele sukcesów - zadeklarował amerykański pomocnik.

