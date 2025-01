Goncalo Feio powiedział to wprost, to przepis na sukces? Padły słowa o zarywaniu nocy i stawaniu na rzęsach

W tym roku przed Legią dużo wyzwań. Celem numer jeden jest zdobycie mistrzostwa po trzech latach przerwy. Ale to nie koniec ambicji stołecznej drużyny. Trener Goncalo Feio otwarcie mówił, że interesuje go także zdobycie Pucharu Polski i pokazanie się w Lidze Konferencji, gdzie jego podopieczni awansowali do 1/8 finału. Przyznał, że nie będzie rewolucji, a klub pracuje nad transferami. - Nie będziemy mieć żadnych wymówek - tłumaczył trener Feio, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Nic nas nie zatrzyma w walce na wszystkich frontach i o cele zespołowe. Nie pozwolimy na to my w sztabie. Drużyna będzie dobrze przygotowana. Staniemy na rzęsach. Zarwiemy wszystkie noce, aby tak się stało - zapowiadał Portugalczyk.

Wahan Biczachczjan ekstraklasę zna jak własną kieszeń

Dlatego tak ważnie dla szkoleniowca jest wzmocnienie kadry. Legia zajmuje w lidze czwarte miejsce i traci do prowadzącego Lecha sześć punktów. Nowym piłkarzem został Wahan Biczachczjan, który doskonale zna ekstraklasę, bo był jednym z liderów Pogoni Szczecin. Reprezentant Armenii ma napędzać ataki Legii na skrzydle, ale może także występować w środku pomocy.

Charakter Ormianina pasuje do Legii?

Ormianin podpisał umowę do grudnia 2027 roku. Będzie występował z numerem 21. Dlaczego zdecydował się na transfer do stolicy? - Propozycja Legii wywołała u mnie duże emocje - powiedział Wahan Biczachczjan po złożeniu podpisu pod kontraktem, którego wypowiedź zacytował oficalny portal Legii. - W każdym sezonie klub walczy o najwyższe cele. W Warszawie zawsze chcą wygrywać, a ja mam podobny charakter. Zrobię wszystko, aby razem z drużyną wiele osiągnąć - podkreślił nowy pomocnik warszawskiego zespołu, który od razu dołączył do drużyny na obozie w Hiszpanii.

