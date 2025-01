Goncalo Feio powiedział to wprost, to przepis na sukces? Padły słowa o zarywaniu nocy i stawaniu na rzęsach

Dwóch piłkarzy odszedł z Legii, będą wzmocnienia?

Podczas obozu w Hiszpanii stołeczny zespół rozegrał pierwszy sparing. Legia zremisowała 2:2 z CFR Cluj. Najlepszy był Ryoya Morishta, który zdobył bramkę, a remis zapewnił w ostatniej akcji młodzieżowiec Mateusz Szczepaniak. Do drużyny dołączył ostatnio francuski napastnik Migouel Alfarela. Władze klubu robią porządki w kadrze. Odszedł albański pomocnik Juergen Celhaka, który będzie grał w słoweńskim zespole Olimpija Lublana. Z kolei obrońca Marco Burch do końca sezonu będzie występował w Radomiaku Radom. Szwajcar został wypożyczony. Czy należy spodziewać się wzmocnień?

To najbardziej wyczekiwany powrót w Legii, co z duetem: Juergen Elitim i Maxi Oyedele? Goncalo Feio o sytuacji zdrowotnej gwiazd zespołu

Legia ma apetyt na sukces

- Chce powiedzieć kibicom szczerze: nie spodziewajcie się wielkiej rewolucji - powiedział trener Goncalo Feio po pierwszym sparingu, cytowany przez klubowe media stołecznej drużyny. - Tak się nie stanie. Kilka nazwisk to jest maksimum, co się będzie działo. Pracujemy nad tym. Chcemy wygrać mistrzostwo, Puchar Polski i marzyć w europejskich pucharach. Staniemy na rzęsach. Zarwiemy wszystkie noce, aby tak się stało - zapowiedział Portugalczyk.

Leonardo Rocha powalczy o koronę i mistrzostwo? Nowa gwiazda Rakowa o ekscytacji i priorytetach

Goncalo Feio mówi, że nie będzie żadnych wymówek

W tym roku przed Legią walka na trzech frontach. W ekstraklasie zajmuje czwarte miejsce i celuje w mistrzostwo. W Pucharze Polski dotarła do ćwierćfinału, a w Lidze Konferencji do 1/8 finału. Mimo tylu wyzwań szkoleniowiec nie poddaje się. - Nie będziemy mieć żadnych wymówek - tłumaczył trener Feio, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Nic nas nie zatrzyma w walce na wszystkich frontach i o cele zespołowe. Nie pozwolimy na to my w sztabie. Drużyna będzie dobrze przygotowana - zadeklarował portugalski szkoleniowiec warszawskiego klubu.

Kacper Urbański czeka na tę jedną chwilę, a czas ucieka. Kadrowicz Bologny stał się trzecim wyborem, odbije się?

- Chcemy wygrać mistrzostwo, Puchar Polski i marzyć w europejskich pucharach. Staniemy na rzęsach. Zarwiemy wszystkie noce, aby tak się stało - powiedział trener Goncalo Feio, cytowany przez portal Legii.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć

Lucjan Brychczy nie żyje. Ikona Legii Warszawa miała 90 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.