Medaliki zajmuję w lidze drugie miejsce. Do częstochowskiego zespołu dołączył Leonardo Rocha (28 l.), który ostatnio występował w Radomiaku. W obecnej edycji Portugalczyk, który ma także brazylijskie korzenie, należy do najlepszych strzelców w polskiej lidze. Zdobył jedenaście bramek i wiosną będzie walczył o koronę króla strzelców, a także o mistrzostwo z Rakowem. Jego kontrakt jest ważny do czerwca 2028 roku. Znalazł się w nim zapis o możliwości przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. - Dziękuję klubowi za zaufanie - powiedział Lenardo Rocha, cytowany przez klubowe media. - Pozostanie w ekstraklasie było dla mnie jednym z priorytetów. Bycie w jednym z najlepszych klubów w Polsce jest czymś ekscytującym. Chcę rozpocząć tę historię jak najlepiej. Razem możemy osiągnąć naprawdę wiele - zadeklarował nowy nabytek wicelidera z Częstochowy.

Cztery sparingi w Hiszpanii

Jak widać nowy gwiazdor Rakowa jest pełen ekscytacji przed występami pod Jasną Górą. Czy Leonardo Rocha powalczy o snajperskie berło i tytuł? W każdym razie Portugalczyk znalazł się w kadrze zespołu, który przebywa na zgrupowanie w Hiszpanii. Trener Papszun zabrał 29 zawodników. W kraju zostali trzech dwóch graczy, jak Bogdan Racovitan i Zoran Arsenić. Nie poleciał także Patryk Makuch. W Hiszpanii Raków rozegra cztery mecze. Rywalami będą odpowiednio: Slavia Praga (15.01), Diosgyori (19.01), Slovan Liberec (24.01), Vancouver Whitecaps (24.01).

