Krzysztof Piątek zwróci na siebie uwagę innych klubów

Polski napastnik tak się rozsmakował w strzelaniu goli, że nowy rok powitał pokonaniem bramkarza Galatasaray Stambuł w Pucharze Turcji. Jego skuteczność w tym sezonie jest na wysokim poziomie. Strzelił 12 goli w lidze, 9 w Lidze Konferencji i jednego właśnie w Pucharze Turcji. W sumie daje to już 22 bramki! - Jest w dobrym klubie, który daje mu możliwość, żeby się wypromować - powiedział Roman Kosecki w rozmowie z Super Expressem. - Jeśli będzie strzelał tak dalej, to przecież zwróci na siebie uwagę innych klubów. Być może zrobi kolejny krok i pójdzie dalej. Uważam, że on ma sporo do udowodnienia. Widzę jednak, że dobrze czuje się w Istanbul BB. Dlatego niech Piątek dalej nie zdejmuje nogi z gazu, bo ta jego skuteczność jest ważna także dla reprezentacji Polski. Przyda nam się w eliminacjach mistrzostw świata - podkreślił.

Reprezentant Polski nie jest łatwy do zatrzymania

Piątek jest regularny, więc nic dziwnego, że pojawiły się pogłoski o zainteresowaniu ze strony Fenerbahce Stambuł. Jego wartość jeszcze bardziej poszłaby w górę, gdyby znów trafił w meczu z Galatasaray. 12 stycznia będzie miał taką okazję w lidze tureckiej. - Cenię w nim waleczność, bo jak na niego patrzę, to on nigdy nie odpuszcza - komplementował napastnika Kosecki w rozmowie z naszym portalem. - Nie jest łatwy dla obrońców, bo gra twardo. Wydaje się, że niby jest łatwy do zatrzymania, ale to pozory, bo on potrafi zaskoczyć rywali. Potrafi się ustawić, zaskakuje przeciwnika odegraniem piłki i wejściem w polem karne. Ważne jest to, że w tym sezonie cały czas jest o nim głośno, że się pokazuje. Cały czas jest widoczny - tłumaczył były napastnik reprezentacji Polski i Galatasaray Stambuł.

i Autor: Cyfrasport Roman Kosecki