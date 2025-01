Sprawa nabiera większego wymiaru

Po sezonie w Bolognie doszło do zmiany trenera. Thiago Motta odszedł do Juventusu Turyn, a jego następcą został Vincenzo Italiano. No, i u niego polski pomocnik nie ma najwyraźniej najwyższych notowań. Szczególnie w lidze. Czyżby Urbański znacznie obniżył formę? - Nie możemy powiedzieć, czy obniżył, czy poszedł do góry, bo nie widzimy go w akcji - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z Super Expressem. - Skoro trener Vincenzo Italiano po niego nie sięga, to znaczy, że ma piłkarzy lepszych i o większym potencjale od niego. Najwyraźniej Urbański przegrywa rywalizację, co dla mnie jest zaskakujące. Jeśli dalej tak będzie, to sprawa nabiera większego wymiaru. Był przecież ważnym piłkarzem w reprezentacji Polski, do której tak odważnie się wprowadził i wszystkich oczarował. Jednak bez gry będzie miał problem z formą - analizował.

Co z występem Wojciecha Szczęsnego w Real - Barcelona? Hiszpański dziennikarz jest pewny, klamka chyba zapadła

Liga włoska jest priorytetem dla trenera Italiano?

W każdym razie Urbański dostawał szansę w Lidze Mistrzów, ale ostatnio w Serie A już tak dobrze na tym polu nie ma. - Wydaje się, że liga włoska jest priorytetem dla trenera Italiano - zastanawia się Czachowski w rozmowie z naszym portalem. - Przez te rozgrywki Bologna można zakwalifikować się do europejskich pucharów. Tu są cały czas w grze, walczą o te miejsce premiowane startem w Europie. W Lidze Mistrzów trudno będzie coś drużynie ugrać, tu już nic nie wypali. W tej sytuacji Włoch daje mu szansę, oszczędzając innych na ligę, bo tam ma ważniejsze wyzwania. Tak to sobie tłumaczę - dodał Piłkarz Rou 1991 w Polsce.

Kubeł zimnej wody na głowę Roberta Lewandowskiego tuż przed Real - Barcelona! Jan Tomaszewski go wypunktował

- Wydaje się, że liga włoska jest priorytetem dla trenera Italiano. Przez te rozgrywki Bologna można zakwalifikować się do europejskich pucharów. W Lidze Mistrzów trudno będzie coś drużynie ugrać. W tej sytuacji Włoch daje mu szansę, oszczędzając innych na ligę, bo tam ma ważniejsze wyzwania - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z Super Expressem.

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski po spadku z Dywizji A Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć

i Autor: Marcin Szczepański Piotr Czachowski