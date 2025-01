Ryoya Morishita zawsze chciał grać o najwyższe cele

Pomocnik Legii uważa, że miniony rok, a szczególnie drugie półroczne obecnego sezonu to zdecydowanie najlepszy moment w jego karierze. Ocenia, że w Polsce mocno się rozwinął. Dużo dały mu występy w Lidze Konferencji, ale także zmiana pozycji. Trener Goncalo Feio dostrzegł, że więcej pożytku z Japończyka jest, gdy gra w środku pomocy niż na skrzydle. I efekty przestawienia Samuraja przyszły są zauważalne. Teraz może pochwalić się siedmioma golami i ośmioma asystami, co jest świetnym wynikiem dla pomocnika. - Zawsze chciałem grać o najwyższe trofea, a z Legią mam tę szansę - powiedział Morishita w rozmowie z oficjalną stroną Legii. - Nie chcę jednak zatrzymywać się na tym, co do tej pory osiągnąłem. Mam o wiele większe cele i ambicje. Chciałbym również ponownie otrzymać powołanie do reprezentacji Japonii - zdradził.

Ryoya Morishita zrobi wszystko, aby zagrać w reprezentacji Japonii

Do tej pory wystąpił tylko w dwóch spotkaniach drużyny narodowej. Zagrał w meczach towarzyskich z Salwadorem i Tajlandią. W obu przypadkach selekcjoner wystawił go na lewej obronie. Przyznał, że jest w kontakcie ze szkoleniowcem. Pomocnik Legii zdaje sobie sprawę z ogromnej konkurencji w kadrze Japonii. Czy w drugiej części sezonu będzie trzymał poziom i w efekcie zapracuje na kolejne powołanie do drużyny narodowej? - W środku pomocy grają m.in. Kubo z Sociedad, czy Kamada z Crystal Palace. Jednak mam marzenia i zrobię wszystko, aby ponownie zagrać w kadrze - zadeklarował Morishita w rozmowie z klubowymi mediami stołecznego klubu.

