i Autor: Cyfra Sport Arkadiusz Milik, reprezentacja Polski

Wskazali następcę kadrowicza

Arkadiusz Milik walczy z kolejnym urazem i ogromnym pechem. To on zajmie miejsce Polaka w Juventusie Turyn?

Jak pech to pech. Wydawało się, że Arkadiusz Milik (31 l.) uporał się już ze zdrowotnymi upiorami, które tak go prześladowały w ostatnim półroczu i niebawem pojawi się na boisku w barwach Juventusu. Tyle że znów wszystko musi odłożyć w czasie. Powrót kadrowicza opóźni się ze względu na kolejne problemy ze zdrowiem. Co gorsza, włoski klub już rozgląda się za nowym napastnikiem. Czy to on zajmie miejsce reprezentanta Polski w Starej Damie?