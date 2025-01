Z Radomiaka do Rakowa

W Japonii ważna jest szybkość i drybling

To już rok, jak Morishita występuje w Legii. W pierwszym półroczu adaptował się do warunków panujących w Polsce, poznawał ekstraklasę. W tym sezonie pokazał pełnię umiejętności. Był liderem warszawskiego klubu, który rywalizował na trzech frontach. Jakie różnice widzi w porównaniu do ligi japońskiej? - Futbol w waszym kraju jest bardziej fizyczny - powiedział Ryoya Morishita w rozmowie z oficjalnym portalem Legii. - Piłkarze nie odstawiają nogi. Często grają na pograniczu faulu. W Japonii najważniejsza jest szybkość i drybling. Te cechy wyróżniają zawodników grających w naszym kraju - opisał pomocnik Legii.

Ryoya Morishita w Japonii wyróżnial się siłą i walecznością

Japończyk zdradził, jakie cechy pozwalały mu być przebić się w Japonii. Przyznał także, że w Polsce zrobił postęp pod względem taktycznym. Widać to było po strzelonych golach (7) i asystach (8). - Po transferze do Polski starałem się zaaklimatyzować do panujących warunków - wyjawił Morishita, cytowany przez klubowe media z Łazienkowskiej. - Dzięki temu, że w Japonii zawsze wyróżniałem się siłą i walecznością, było mi po prostu łatwiej. Fizyczność polskiej ekstraklasy nie była dla mnie przeszkodą. W połączeniu z szybkością i dryblingiem zyskałem przewagę. Zyskałem jako piłkarz pod kątem taktyki głównie dzięki grze w Europie - zaznaczył pomocnik warszawskiej drużyny.

