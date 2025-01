Tak Goncalo Feio dotarł do gwiazdy Legii. Ryoya Morishita o zasługach Portugalczyka, na to zwrócił uwagę

Długie zgrupowanie w Hiszpanii

W przyszym tygodniu Piast wyleci na obóz do Hiszpanii. Będzie trwał osiemnaście dni. Zaplanowo tam cztery mecze kontrolne. Na razie znani są dwaj rywale. 12 stycznia będzie to Viktoria Pilzno, trzy dni później Ferencvaros Budapeszt. Po powrocie do Polski gliwiczanie zmierzą się z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1 lutego).

Jakub Piotrowski wysoko zawiesza sobie poprzeczkę, zrealizuje cel? Tego piłkarza podziwiał reprezentant Polski

Słowak rozrusza gliwiczan?

Nowym nabytkiem jest Erik Jirka. Słowacki pomocnik przed pięcioma laty przez pół roku był piłkarzem Górnika Zabrze. Później przez dwa lata występował w hiszpańskich klubach jak Mirandes i Oviedo. Ostatnie 2,5 roku spędził w Viktorii Pilzno.

Piotr Zieliński rusza po pierwszy skalp w Interze. Piotr Czachowski o występach reprezentanta Polski, walce o Superpuchar Włoch [ROZMOWA SE]

Arkadiusz Pyrka zostanie w Piaście?

Nie wiadomo, czy w Piaście zostanie Arkadiusz Pyrka. Jego umowa jest ważna do końca sezonu. W jego przypadku mówiło się o zainteresowaniu ligowych potentatów, jak Lech, Legia czy Raków. Czy w rundzie rewanżowej dalej będzie zawodnikiem gliwickiej drużyny? - To jest znak zapytania - powiedział trener Aleksandar Vuković, cytowany przez PAP. - Dla mnie sytuacja jest dziwna. Byłem w stu procentach przekonany, że to zawodnik, z którym wiążemy się na dłużej, a do ewentualnego transferu dojdzie tylko w momencie, kiedy obie strony będą zadowolone. Rozstrzygnięcia nie ma - przyznał.

Tak Goncalo Feio dotarł do gwiazdy Legii. Ryoya Morishita o zasługach Portugalczyka, na to zwrócił uwagę

Aleksandar Vuković będzie mial problem

Dla Pyrki to piąty sezon w Piaście. Debiutował w sezonie 2020/21. Do tej pory rozegrał 136 meczów, strzelił pięć goli w ekstraklasie. Szkoleniowiec nie ukrywa, że w przypadku odejścia zawodnika zrobi się problem. Kto mógłby go zastąpić? - Na pewno trudno byłoby znaleźć następcę Pyrki - zaznaczył trener Vuković, cytowany przez PAP. - Trzeba byłoby posiłkować się kimś z zewnątrz. Dwa lata temu postawiłem na niego. Nie był oczywistym wyborem. Nie mam teraz gotowego zawodnika, aby mu dać szansę - wyznał szkoleniowiec Piasta.

Michał Probierz nie może sobie tego odmówić. To jest największa odskocznia dla selekcjonera reprezentacji Polski

- Dla mnie ta sytuacja jest dziwna. Byłem w stu procentach przekonany, że Arkadiusz Pyrka to zawodnik, z którym wiążemy się na dłużej, a do ewentualnego transferu dojdzie tylko w momencie, kiedy obie strony będą zadowolone - powiedział trener Aleksandar Vuković, cytowany przez PAP.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2024/25? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok