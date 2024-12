Michał Probierz nie może sobie tego odmówić. To jest największa odskocznia dla selekcjonera reprezentacji Polski

Pomysł na golfa powstał o 5 rano

Pasją trenera jest golf. W dniu 52. urodzin wybrał się na pole golfowe, a towarzył mu Jerzy Dudek. Trener radzi sobie coraz lepiej. Nawet żartował, że poczynił postępy dzięki wspólnej grze z byłym bramkarzem. - Pomysł na golfa powstał o 5 rano, kiedy z właścicielem pola golfowego siedziałem - opowiadał nam przed rokiem trener Michał Probierz. - Tak mnie to zaciekawiło i jest to bardzo fajna pasja, bo można dużo czasu spędzić na świeżym powietrzu, a przy okazji też pomyśleć trochę. Trzeba skupić się na jednym uderzeniu w danym momencie i to skupienie jest bardzo istotne. Bardzo dużo pomogło mi to, jeśli chodzi o samą odskocznię od piłki, bo nie da się cały czas pracować. Na drugi dzień po meczu z Estonią, pojechałem zagrać partię z kolegą, który ze Stanów przeleciał. Nie mówiłem o tym, bo potem odbiór jest różny, ale po prostu czasami odskocznia jest potrzebna - opowiadał.

Tak trener reprezentacji Polski Michał Probierz spędził urodziny. Towarzyszyła mu legenda polskiego futbolu

Chciałby kiedyś zagrać najlepszym polskim golfistą

Selekcjoner systematycznie robi progres. Jednak żartobliwie wyznał nam przed rokiem, że mistrzowie tej dyscypliny mogą spać spokojnie. - Tiger Woods to nie, to się nie da - odparł ze śmiechem trener Probierz. - Dzisiaj Rory McIllroy jest takim numerem jeden. Jest też świetny Polak Adrian Meronk, mam nadzieję, że kiedyś uda nam się wspólnie zagrać. A najlepszymi, z którym grałem, to są Jurek Dudek i Mariusz Czerkawski. Serdecznie ich pozdrawiam i też dziękuję za SMS-y, które przysyłali. To jest ta golfowa brać. Jak zacząłem grać w golfa, to akurat byłem bezrobotny, nikt nie wiedział, że jestem trenerem - wyznał szkoleniowiec reprezentacji Polski.

