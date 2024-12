Ktoś z góry pomaga reprezentacji Polski

W eliminacjach MŚ 2026 polska kadra trafiła do grup G. Naszymi rywalami będą w niej: przegrany z pary Hiszpania - Holandia, a także Finlandia, Litwa i Malta. - Mamy niesamowite szczęście, los nam wyjątkowo sprzyja - powiedział ostatnio Piotr Czachowski, który ocenił wyniki losowwania eliminacji MŚ 2026 w rozmowie z Super Expressem. - Wygląda na to, że ktoś z góry nam pomaga. Naszym obowiązkiem jest awansować z drugiego miejsca do baraży. Tak samo jak naszym obowiązkiem był awans z pierwszego miejsca w eliminacjach EURO 2024, a nie dostanie się na ten turniej kuchennymi drzwiami. Nie wolno nam popełniać błędów z tymi rywali, bo to byłoby dla nas wielkie nieszczęście. Czas będzie dla nas ważnym czynnikiem, naszym sprzymierzeńcem - zaznaczył mając na myśli to, że w marcu zagramy z Litwą i Maltą, czyli najsłabszymi zespołami w grupie.

Dobry trener musi mieć plan B

Były kadrowicz uważa, że trener Probierz musi w końcu przekonać się do ustawienia z czterema obrońcami, bo w obecnym nie wróży nam to nic dobrego. - I jeszcze jedno: żeby był optymizm, to musimy temu szczęściu pomóc - podkreślił niedawno Czachowski w rozmowie z naszym portalem. - Trener Probierz jest uparty i jak hazardzista gra trójką obrońców. Musi zaproponować coś innego, spróbować przejść na grę czterema obrońcami. Dobry trener ma plan A, a jeśli coś szwankuje, to musi zastosować plan B. Musimy zagrać w barażach, bo najważniejsze to pojechać na mundial - zaznaczył najlepszy polski piłkarz z 1991 roku.

