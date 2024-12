Legia przebije się do 1/8 finału Ligi Konferencji?

Legia świetnie poczyna sobie w tej edycji Ligi Konferencji. Po pięciu meczach warszawski klub plasuje się na czwartej pozycji, a najbliższy rywal czyli Djurgarden zajmuje jedenastce miejsce. Do Szwecji stołeczna drużyna pojedzie w mocno przetrzebionym składzie. Zabraknie kilku liderów. Czy Legia poradzi sobie w ostatnim spotkaniu i "przyklepie" promocję od razu do 1/8 finału? W każdym razie trener Goncalo Feio będzie musiał pogłówkować ustalając wyjściowy skład, ale także uczulić podopiecznych przed tymi gwiazdami Djurgarden.

Doświadczony kapitan Marcus Danielson rządzi obroną Djurgarden

- W obronie rządzi doświadczony kapitan Marcus Danielson, który ma za sobą występy w reprezentacji Szwecji – mówi Adrian Cieślewicz, pomocnik walijskiego The New Saints, który to zespół niedawno przegrał 0:1 ze szwedzkim zespołem właśnie na forum Ligi Konferencji. - Od niego rozpoczyna się każda akcja. Mocną stroną są długie podania za plecy obrońców. Szczególnie trzeba na niego uważać przy stałych fragmentach, bo wędruje na pole karne, gdzie wykorzystuje wzrost i grę głową. Na lewej stronie aktywny był Tokmac Ngune. Na odprawie trener wskazał nam ich słabszy punkt. Zwrócił uwagę na lewego obrońcę. Jest nim 18-letni Keita Kosugi. Japończyk często też schodzi do środka i w ten sposób na jego stronie jest dużo miejsca - ocenia pomocnik walijskiego klubu.

Deniz Hummet zagrozi obronie Legii?

Turecki napastnik Deniz Hummet dba o strzelanie goli w Djurgarden. W tym sezonie należy do czołowych strzelców ligi szwedzkiej. Zdobył 14 bramek, a kolejne pięć zaliczył w Lidze Konferencji. Czy to właśnie on będzie stanowił największe zagrożenie dla warszawskiej obrony? - Z nami nic nie zdziałał - dodał Cieślewicz w rozmowie z Super Expressem. - Owszem ma dobre warunki fizyczne, ale nie mógł się rozwinąć i nie pokazał, że jest szybki. Zwycięską bramkę zdobyli w końcówce pierwszej połowy. Ze środka pomocy poszło długie podanie na prawą stronę. Obrońca Adam Stahl na szybkości w ładnym stylu poradził sobie z naszym obrońcą. Zagrał sobie piłkę piętką i podał na jedenasty metr, a wbiegający Tobias Gulliksen nie miał problemów z pokonaniem naszego bramkarza. Widać, że ma dobrą technikę i dobrze czuje się z piłką przy nodze - pomocnik mistrza Walii tak opisał nam ekipę Djurgarden.

Lucjan Brychczy nie żyje. Ikona Legii Warszawa miała 90 lat

