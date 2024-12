Ten kwartet asów nie pojedzie do Szwecji

Legia walczy o zajęcie miejsca w pierwszej ósemce Ligi Konferencji, które daje awans do 1/8 finału. Jednak przez meczem wyjazdowym z Djurgarden trener Goncalo Feio (34 l.) będzie musiał mocno pogłówkować z zestawieniem wyjściowej jedenastki. Po spotkaniu z Lugano (1:2) wypadli mu bowiem dwaj kolejni ważni zawodnicy. Do Szwecji nie pojadą kapitan Bartosz Kapustka oraz serbski obrońca Radovan Pankov, który w doliczonym czasie spotkania z Lugano dostał dwie żółte kartki, a po chwili został upomniany czerwonym kartonikiem. Ten duet będzie pauzował za karki.

Tak Legia musi zagrać z Djurgarden. Adrian Cieślewicz o rywalu warszawskiego klubu w Lidze Konferencji

Dziury w środku pomocy, jak je załatać?

Wcześniej z gry wypadli także inni kluczowi piłkarze. Ruben Vinagre ma problem ze stawem skokowym, a Rafał Augustyniak (na zdjęciu) musiał przejść operację ręki. W tej sytuacji w środku pomocy do dyspozycji będą m.in. Juergen Celhaka i Claude Goncalves. W środku pola mogą zagrać także m.in. Ryoya Morishita czy Luquinhas. Na jaki wariant zdecyduje się w Szwecji portugalski szkoleniowiec?

Piotr Czachowski wprost o losowaniu eliminacji mundialu. Nie wyobraża sobie innego scenariusza, mówi o obowiązku reprezentacji Polski

Goncalo Feio był dumny z podopiecznych

- Pomyślcie, gdzie jesteśmy, skoro przytrafiła się pierwsza porażka w Europie i jest to odbierane jak koniec świata - powiedział trener Goncalo Feio po meczu z Lugano w kulisach zaprezentowanych przez oficjalny portal Legii. - Uwielbiam to uczucie bólu. Czuję to samo, co wy i naprawę to uwielbiam, bo to oznacza, że jesteśmy naprawę wysoko. Gdy porażka przychodzi w takim momencie, to boli bardziej. Ale bardzo ważna jest reakcja. Wielkie drużyny także czasem przegrywają. Widzieliście, jak się cieszyli po meczu? Rywalizacja z nami jest dla nich wszystkich szalenie trudno. Jeszcze raz: jestem z was dumny, dumny ze sztabu. Wyjdzcie z podniesionymi głowami. Wykorzystajce tę porażkę jako motywację, aby być jeszcze lepszymi - podkreślił szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

Kacper Przybyłko na to zwrócił uwagę w grze Legii w Lidze Konferencji. Tak potraktował go Paweł Wszołek [ROZMOWA SE]

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć

Lucjan Brychczy nie żyje. Ikona Legii Warszawa miała 90 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trener Goncalo Feio i jego przemowa w szatni po meczu z FC Lugano. Kulisy meczu ➡️ https://t.co/xzPNab3t1e pic.twitter.com/0hUXN86Cth— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) December 15, 2024