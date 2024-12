Fatalny początek grudnia...

Od trzech lat Bochniewicz występuje w Heereneen. W tym sezonie zapisał się w historii holenderskiego klubu, bo rozegrał w jego barwach ponad sto meczów. Piłkarz był też powoływany do reprezentacji Polski. Znalazł się w szerokiej kadrze na mistrzostwa Europy. Jednak na turniej selekcjoner Michał Probierz już go nie powołał. Niestety, początek grudnia okazał się koszmarny dla obrońcy Heerenvenn. W meczu ligowym z RKC Waalwijk doznał kontuzji kolana. To jego drugi uraz w karierze. Ostatnio przeszedł operację.

Mówią o nim: wzór, ikona, idol. Dziś świętuje urodziny. „Więcej niż piłkarz”

Chciałby z tym dotrzeć do jak największej ilości młodych piłkarzy

Uraz wyeliminuje go na wiele miesięcy. Będzie pauzował minimum pół roku. Jednak mimo osobistego dramatu Bochniewicz nie poddał się. Zdecydował, że pokaże proces powrotu do zdrowia. Zrobi to za pośrednictwem swojego kanału na Youtube. Chce w ten sposób pokazać młodym piłkarzom, żeby się nie poddawali. Chce pokazać, że z każdej sytuacji można znaleźć cos pozytywne wyjście. - Więzadła krzyżowe. Drugi raz. Koniec kariery? - zaczął wpis Paweł Bochniewicz w mediach społecznościowych. - Już nigdy nie wróci na ten sam poziom? To słowa, które słyszy piłkarz, a ja udowodnię, że to nieprawda. Pokażę wam cały proces – krok po kroku. Start projektu i pierwszy odcinek na moim kanale YouTube 29 grudnia. Więcej szczegółów wkrótce. Jeśli możesz udostępnij, chciałbym z tym dotrzeć do jak największej ilości młodych piłkarzy, którzy myślą że to zakończy ich marzenia o karierze - podkreślił.

Henryk Kasperczak jasno i otwarcie o tym, co dał Polakom los w eliminacjach mundialu 2026. „To obowiązek!” [ROZMOWA SE]

- Więzadła krzyżowe. Drugi raz. Koniec kariery? Już nigdy nie wróci na ten sam poziom? To słowa, które słyszy piłkarz, a ja udowodnię, że to nieprawda. Pokażę wam cały proces – krok po kroku. Start projektu i pierwszy odcinek na moim kanale YouTube 29 grudnia - napisał Paweł Bochniewicz w mediach społecznościowych. -

Cztery dni temu przeszedł operację

Pomysł reprezentanta Polski spotkał się z pozytywną reakcją internautów. Piłkarz zapowiedział, że pierwszy materiał powstanie jeszcze w tym roku! - Dziękuje bardzo za świetny odbiór zapowiedzi mojego kanału, woow! - napisał Bochniewicz w mediach społecznościowych. - Jestem dopiero 4 dni po operacji, więc 95% materiałów będzie nagrywane na bieżąco, wraz z przebiegiem mojej rehabilitacji. Jeśli macie jakieś pytania lub kwestie, które was szczególnie interesują, śmiało piszcie pod tym twittem. Postaram się zawrzeć je w nadchodzących filmach! - zadeklarował obrońca Heerenveen.

Lars Ricken dla "Super Expressu": Piszczek może być wielkim trenerem. Ale nie chcemy go puszczać do kadry Polski! [TYLKO U NAS]

🇵🇱 Więzadła krzyżowe. Drugi raz. Koniec kariery? Już nigdy nie wróci na ten sam poziom? To słowa, które słyszy piłkarz, a ja udowodnię, że to nieprawda. Pokażę wam cały proces – krok po kroku. Start projektu i pierwszy odcinek na moim kanale YouTube 29 grudnia. Więcej szczegółów… pic.twitter.com/yBJ2tA5kfO— Pawel Bochniewicz (@pbochniewicz5) December 15, 2024

QUIZ. Ile wiesz o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski Michale Probierzu? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś prostego. Michał Probierz na stanowisku trenera kadry narodowej zastąpił... Fernando Santosa Jerzego Brzęczka Czesława Michniewicza Paulo Sousę Następne pytanie

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski po spadku z Dywizji A Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć

Dziękuje bardzo za świetny odbiór zapowiedzi mojego kanału, woow! Jestem dopiero 4 dni po operacji, więc 95% materiałów będzie nagrywane na bieżąco, wraz z przebiegiem mojej rehabilitacji. Jeśli macie jakieś pytania lub kwestie, które Was szczególnie interesują, śmiało piszcie…— Pawel Bochniewicz (@pbochniewicz5) December 16, 2024