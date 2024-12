Kacper Przybyłko na to zwrócił uwagę w grze Legii w Lidze Konferencji. Tak potraktował go Paweł Wszołek [ROZMOWA SE]

- Kuba od dziecka miał marzenia o wielkiej piłce – wspominał eksselekcjoner Biało-Czerwonych w rozmowie z „Super Expressem” na premierze filmu zatytułowanego oczywiście „Kuba”. Dzięki niemu Błaszczykowski od zawsze był blisko futbolu na najwyższym poziomie. - Często przyjeżdżał do klubów, w których grałem, i poznawał tę wielką piłkę od podszewki – przypominał Brzęczek. - A że miał charakter i ambicję pchającego go do tego, by być pierwszym, doszedł na szczyt.

I rozkochał w sobie nie tylko polskich kibiców - dodajmy od siebie. „Kuba – więcej niż piłkarz” – pisali mu na transparentach wywieszanych na stadionach. Gdy w 2016 jego niewykorzystany w ćwierćfinale rzut karny zdecydował o naszym rozstaniu z finałami EURO, nawet „dyżurni hejterzy” nie odważyli się „zaczepić” kapitana. - Wszyscy wiedzieli, że był na turnieju naszym najlepszym zawodnikiem – dopowiadał Brzęczek.

Dla kolejnych pokoleń Błaszczykowski jest natchnieniem. - Stał się dla mnie ikoną. Byłam w niego tak wpatrzona, że... nie mógł się nawet wody spokojnie napić – mówiła nam Nicola Brzęczek, futbolowa mistrzyni Polski 2023. I wspominała piłkarskie buty, które od „wujka Kuby” dostała w prezencie świątecznym. - Dawno mi już nie pasują, mocno się zużyły, ale wciąż je mam w domu – przyznawała. Nie wyobraża sobie gry z innym numerem niż „16”.

- Ja też wybrałem ten numer, na cześć mojego idola z dzieciństwa, który z „16” zaczynał swą przygodę z Borussią Dortmund i z Bundesligą – wyjaśniał nam z kolei Jakub Kamiński po debiucie w barwach VfL Wolfsburg. - A czemu on? Bo to wielki piłkarz i wielki człowiek – dopowiadał przy każdej okazji.

Piłkarska kariera Błaszczykowskiego dobiegła końca, wielkim człowiekiem wciąż jest. Jego fundacja „Ludzki Gest” wciąż rozszerza grono swych młodych podopiecznych! 27 grudnia zaś w Częstochowie, z udziałem mnóstwa wielkich postaci polskiego sportu, kolejna edycja „Świątecznego grania z Kubą”!