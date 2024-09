Polacy podbili Dortmund! Piękne pożegnanie Błaszczykowskiego i Piszczka. Niezwykły wieczór

Robert Lewandowski otrzymał propozycję nie do odrzucenia. Reprezentant Polski został wywołany do tablicy przez byłego kolegę z drużyny

Godne pożegnanie Błaszczykowskiego i Piszczka w Dortmundzie

Drużyna Jakuba Błaszczykowskiego pokonała ekipę Łukasza Piszczka 5:4 w towarzyskim meczu w Dortmundzie, gdzie obaj byli piłkarze Borussii celebrowali zakończenie karier. Na trybunach zasiadł komplet ponad 81 tysięcy widzów. W spotkaniu udział wzięli byli koledzy z boiska obu reprezentantów Polski, m.in. Kamil Grosicki, Artur Wichniarek, Marcin Wasilewski, Jacek Krzynówek, Euzebiusz Smolarek, Roman Weidenfeller, Nuri Sahin, Nelson Valdez, Lucas Barrios, Kevin Grosskreutz, Marcel Schmelzer, Henrich Mchitarjan czy Julian Brandt. Błaszczykowski i Piszczek zostali zmienieni w 90. minucie. Gdy schodzili z murawy, pożegnała ich owacja na stojąco, a z trybun skandowano ich nazwiska.

𝗞𝗮𝗺𝗶𝗹 𝗚𝗿𝗼𝘀𝗶𝗰𝗸𝗶 𝗼𝘁𝘄𝗶𝗲𝗿𝗮 𝘄𝘆𝗻𝗶𝗸 𝘄 𝗗𝗼𝗿𝘁𝗺𝘂𝗻𝗱𝘇𝗶𝗲 🔥⚽️Drużyna Kuby Błaszczykowskiego na prowadzeniu!📲 Oglądaj online pożegnanie polskich legend ▶️ https://t.co/Xl5L6rieZM pic.twitter.com/eSjSyTmSXZ— TVP SPORT (@sport_tvppl) September 7, 2024

Niezwykły polski wieczór

Jedną z drużyn poprowadził Juergen Klopp, który był trenerem Piszczka i Błaszczykowskiego w BVB i cieszył się z nimi z wywalczenia tytułu mistrza Niemiec dwukrotnie (2010/11 i 2011/12), a także ze zdobycia krajowego pucharu (2011/12) i Superpucharu (2013 i 2014). W sezonie 2012/13 dotarł z Polakami do finału Ligi Mistrzów. W tych sukcesach - z wyjątkiem drugiego Superpucharu - udział miał też Robert Lewandowski.

"To jest dla mnie jak powrót do domu, mam stąd mnóstwo wspaniałych wspomnień. Miło was znowu widzieć" - zwrócił się do kibiców 57-letni szkoleniowiec. W meczu wziął udział m.in. Mats Hummels, który tego lata opuścił BVB i przeniósł się do AS Roma. Przed rozpoczęciem spotkania odbyła się ceremonia pożegnania 35-letniego obrońcy, który w tym klubie rozegrał ponad 500 oficjalnych meczów.

Nuri Sahin, trener @BVB wyrównuje wynik meczu! ⚽️Ale... co zrobił wcześniej Marcin Wasilewski? 🤯👏📲 Oglądaj online pożegnanie Piszczka i Błaszczykowskiego ▶️ https://t.co/Xl5L6rieZM pic.twitter.com/vtEbRU65AP— TVP SPORT (@sport_tvppl) September 7, 2024

39-letni Piszczek grał w BVB w latach 2010-21 i zdobył z nią wspomniane trofea z Kloppem oraz Puchar Niemiec przy dwóch innych okazjach i o jeden Superpuchar Niemiec więcej. O pół roku młodszy Błaszczykowski do sukcesów pod okiem Kloppa dołożył też jeden krajowy Superpuchar.