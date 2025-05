Musiał to powiedzieć

Mateusz Borek podziękował kolegom z redakcji Viaplay

Mateusz Borek od lat komentuje mecze w polskiej telewizji. W przeszłości pracował w Canal+ Polsacie Sport czy TVP Sport, z którym współpracuje do dzisiaj. W ostatnich latach działał również w Viaplay, gdzie komentował mecze Bundesligi. Szwedzka platforma streamingowa weszła do Polski z przytupem w 2021 roku, wykupując kolejne prawa transmisyjne do wydarzeń sportowych – na jej antenie można było oglądać Premier League, Ligę Europy, Ligę Konferencji, Formułę 1, Bundesligę czy nawet KSW! jednak niespodziewanie w 2023 roku platforma poinformowała o wygaszaniu projektu w Polsce i zaczęło się odsprzedawanie kolejnych praw. Ostatecznie Viaplay zniknie z Polski z końcem czerwca tego roku, więc zakończony właśnie sezon w Bundeslidze był ostatnim, który był w niej pokazywany.

Na portalu X stacja Viaplay pożegnała się z widzami Bundesligi 17 maja. – Bundesliga w Viaplay dobiegła końca. Dziękujemy za wspólnie spędzone cztery lata na niemieckich boiskach! To WY tworzyliście razem z nami #domBundesligi! – czytamy w krótkim wpisie. Odpowiedział na niego Mateusz Borek, który podziękował kolegom z redakcji za wspólnie spędzony czas. – To była przyjemność i piękny czas. Dziękuję Viaplay, Pawłowi Wilkowiczowi, Radosławowi Gilewiczowi, Tomaszowi Urbanowi, Marcinowi Borzęckiemu i całej ekipie – napisał.

Dla samego Mateusz Borka nie będzie to raczej bardzo odczuwalne. Słynny dziennikarz cały czas uczestniczy w masie innych projektów – wciąż pracuje w TVP Sport, Kanale Sportowym, którego jest współwłaścicielem, realizuje się też wciąż jako promotor bokserski.