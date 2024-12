Ale przymierzył: Łukasz Łakomy to zrobił! Co za precyzja, co za gol Polaka w Lidze Mistrzów!

Wprawdzie Barcelona wciąż jest na czele ligi hiszpańskiej, ale ostatnio zawodzi. Podobnie jak Robert Lewandowski. Polski snajper nie trafił w dwóch ostatnich meczach klubu z Katalonii. Jednak nie przeszkadza mu to prowadzć w klasyfikacji najlepszych strzelców w LaLiga. Polak zdobył w lidze hiszpańskiej 16 goli, dwie z tych bramek padły po strzałach z rzutów karnych. Drugi w tym zestawieniu jest jego klubowy kolega Raphinha, który zanotował o pięć trafień mniej. Ostatniego gola w LaLiga Lewy strzelił w meczu z Betisem Sewilla.

Lewy wygrał już dwa razy w tym zestawieniu

Mimo słabszego okresu Lewandowski wciąż jest liderem klasyfikacji Złoty but. Polak dwa razy wygrywał w tym presitżowym plebiscycie. Miało to miejsce w sezonach 2020/21 i 2021/22. Wtedy występował w Bayernie i zdobył odpowiednio: 41 goli i 35 goli. W obecnym sezonie dorobek Lewego to 16 goli, które mnoży się przez dwa (przelicznik dla topowych lig), a to oznacza, że ma 32 punkty. Za jego plecami jest Harry Kane. Angielski napastnik Bayernu Monachium zdobył 14 bramek w Bundeslidze, a więc ma 28 punktów. Podium zamyka Alex Tamm z zespołu Kalju FC. Estończyk w rodzimej lidze strzelił 28 goli, ale dla tych rozgrywek przelicznik wynosi jeden, a więc na koncie ma 28 punktów.

Będzie trzeci Złoty But dla kapitana reprezentacji Polski?

Kto jest za podium? M.in. Mohamed Salah z Liverpoolu, Erling Haaland z Manchesteru City, Omar Marmoush z Eintrachtu Frankfurt. Wspomniane trio ma po 13 goli i 26 punktów. Taki sam bilans ma Viktor Gykoeres ze Sportingu Lizbona. Tyle że on zdobył 18 goli, ale przelicznik dla ligi portugalskiej wynosi 1,5. W ubiegłym sezonie w zestawieniu Złoty But najlepszy był Harry Kane. W premierowym sezonie w Bayernie zaliczył 36 trafień.

