Goncalo Feio otworzył oczy piłkarzom Legii na wiele aspektów

Japończyk strzelił siedem goli, miał osiem asyst - takich liczb nie miał nigdy w karierze. Ostatnie półroczne w jego wykonaniu było niesamowite. Trener Goncalo Feio zdecydował się zmienić pozycję zawodnika. Przesunął go do środka pomocy. I to był strzał w dziesiątkę, bo Japończyk nagle zaczął błyszczeć. Nie bał się odpowiedzialności. Był motorem napędowym warszawskiego klubu, który dotarł do ćwierćfinału Pucharu Polski i 1/8 finału Ligi Konferencji. - Szkoleniowiec otworzył nam oczy na wiele aspektów - powiedział Ryoya Morishita, cytowany przez oficjalny portal Legii. - Gram w środku pola, gdzie czuję większą swobodę. Nie spodziewałem się, że po tak wielu latach znowu będzie mi dane grać w środku pola. Ale to jest właśnie jeden z atutów trenera Feio. Potrafi znaleźć nieoczywiste rozwiązanie, wdrożyć je do życia i sprawić, że będzie ono działało jeszcze lepiej niż miało to miejsce przed zmianą - komplementował.

Ryoya Morishita ma być odważny

Morishita podkreśla, że największy wpływ na jego metamofozę miał właśnie trener Feio. Przytoczył nawet to, co Portugalczyk powiedział mu po przyjściu do Legii. - Zawsze powtarzał, że muszę być odważny i pewny siebie, nie tylko na boisku, ale i poza nim - przypomniał Morishita, cytowany przez klubowe media stołecznego klubu. - Trener mówił, że to, jak podchodzimy do codziennego życia, wpływa na naszą boiskową postawę. Z dnia na dzień czułem się coraz pewniej, a to przekładało się na liczby i dobre mecze. Trener Feio wydobył ze mnie cechy, o których wcześniej nie wiedziałem. Właśnie dzięki temu stałem się lepszym piłkarzem - podkreślił.

