Kamil Grosicki uderzył pięścią w stół! Wściekł się i nie zamierzał już milczeć. Mocny wpis

Powiedzieć, że sytuacja wokół Pogoni Szczecin jest zła, to jakby nie powiedzieć niczego. „Super Express” pisał przed kilkom dniami informował m.in. o 53 milionach złotych zadłużenia klubu, a także pomocy dla drużyny, która ma pojawić się z kasy miasta. To jednak nie gasi pożaru, który w ostatnim czasie zdaje się tylko i wyłącznie przybierać na sile. Tym bardziej, że w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się również informacje sugerujące, że zawodnicy "Portowców", z Kamilem Grosickim na czele mają prowadzić się sposób niegodny piłkarza klubu Ekstraklasy.

Te doniesienia długo nie czekały na odpowiedź i to ze strony samego zainteresowanego. Były reprezentant Polski postanowił uderzyć pięścią w stół i w krótkim poście, który pojawił się na jego profilu na Facebooku jasno dał do zrozumienia, że nie ma zamiaru pozostawać biernym w przypadku powielania takich informacji, z którymi się nie zgadza. Najpewniej chodzi o informacje zawarte w podcaście "My Portowcy". Zasugerowano tam, że Grosicki nie prowadził się profesjonalnie przed przegranym finałem Pucharu Polski.

- Do dziś brałem na chłodno. Ale koniec. Koniec z gadaniem farmazonów o mnie i drużynie. Gdy idę w miasto, to i tak o tym wiecie. Poza tym mam swoje zasady. Stal, finał PP, Hanza Tower - tego typu pomówień nie będę już zostawiał bez reakcji. - napisał krótko Grosicki w mediach społecznościowych dodając przed treścią wściekłą emotikonę.

W zaledwie kilkadziesiąt minut, wpis byłego reprezentanta Polski wywołał olbrzymie poruszenie, zbierając ponad tysiąc reakcji oraz setki komentarzy. Obóz kibiców Pogoni Szczecin w większości stawał po stronie piłkarza sugerując, że łatwo jest oskarżyć kogoś o złe prowadzenie się, jednocześnie nie przedstawiając na to żadnych dowodów.

Sytuacja wokół Pogoni Szczecin robi się coraz bardziej napięta i klubowi bez dwóch zdań nie pomagają doniesienia medialne o kolejnych nieudanych próbach sprzedaży klubu. Obecnie miasto Szczecin ma doraźnie pomóc "Portowcom", jednak jest to jedynie kropla w morzu potrzeb klubu.