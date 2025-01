Robert Lewandowski doskonale rozumie swoją rolę

W tym sezonie Lewandowski ma w dorobku szesnaście goli w lidze hiszpańskiej, co daje mu pozycję lidera. Ostatnio zdobył dwie bramki w Pucharze Hiszpanii. - Lewandowski w dalszym ciągu pokazuje, dlaczego jest jednym z najlepszych napastników ostatniej dekady - powiedział Igor Angulo w rozmowie z Super Expressem. - Chociaż niektórzy mogą spodziewać się pogorszenia jego wyników z wiekiem, to on utrzymuje niesamowitą regularność i skuteczność w zdobywaniu bramek. To piłkarz, który doskonale rozumie swoją pozycję na boisku i wykorzystuje każdą szansę - podkreślał Bask.

Robert Lewandowski zawsze jest w odpowiednim miejscu

Były król strzelców docenia strzeleckie dokonania kapitana polskiej reprezentacji. Szczególnie podkreśli bramkowy apetyt, który zauważył u gwiazdy Barcelony. - Najbardziej imponuje mi jego instynkt - tłumaczył Angulo w rozmowie z naszym portalem. - Jest zawsze w odpowiednim miejscu i we właściwym czasie. Ten ciągły głód do strzelania goli, w połączeniu z umiejętnością zamiany trudnych sytuacji w bramki, jest godny podziwu. Jestem też pod wrażeniem jego ambicji. Nie zadowala się tym, co osiągnął, a zawsze chce więcej i więcej - zaznaczył były napastnik Górnika Zabrze.

