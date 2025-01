„Super Express”: - Jak ocenia pan strzeleckie dokonania Lewandowskiego w tym sezonie LaLiga?

Igor Angulo (były napastnik Górnika Zabrze, król strzelców ekstraklasy w 2019 roku): - Lewandowski w dalszym ciągu pokazuje, dlaczego jest jednym z najlepszych napastników ostatniej dekady. Chociaż niektórzy mogą spodziewać się pogorszenia jego wyników z wiekiem, to on utrzymuje niesamowitą regularność i skuteczność w zdobywaniu bramek. To piłkarz, który doskonale rozumie swoją pozycję na boisku i wykorzystuje każdą szansę. Jest przykładem dla wszystkich, w tym dla byłych napastników.

- Co takiego ma polski napastnik, że mimo upływu lat wciąż jest tak skuteczny?

- Widać, że jak mało kto dba o swoje ciało. Do tego nienaganne przygotowanie fizyczne i psychiczne. Co więcej, jego inteligencja, która polega na czytaniu gry, pozwala mu przewidywać ruchy obrońców i wykorzystywać przestrzenie, których inni napastnicy nie widzą. Nie zależy to wyłącznie od budowy ciała. Jego technika i umiejętność podejmowania decyzji są wyjątkowe.

- Panu także podoba się pazerność na gole ze strony kapitana polskiej kadry?

- Jako byłemu napastnikowi, najbardziej imponuje mi jego instynkt. Jest zawsze w odpowiednim miejscu i we właściwym czasoe. Ten ciągły głód do strzelania goli, w połączeniu z umiejętnością zamiany trudnych sytuacji w bramki, jest godny podziwu. Jestem też pod wrażeniem jego ambicji. Nie zadowala się tym, co osiągnął, a zawsze chce więcej i więcej.

- Jeśli Robert Lewandowski utrzyma swoje strzeleckie tempo, to ma duże szanse na zostanie królem strzelców. W tym sezonie tak naprawdę konkurować z nim mogą jedynie Vinicius Junior i Kylian Mbappe. Wiele będzie zależało także od tego, jak Lewandowski pod względem fizycznym zniesie sezon z taką dużą ilością meczów - mówi Igor Angulo w rozmowie z Super Expressem.

- Czy Barcelona odzyska mistrzostwo Hiszpanii, a Lewandowski koronę króla strzelców?

- Barcelona jest wystarczająco silna, aby walczyć o tytuł, ale będzie to zacięta walka pomiędzy Atletico, Realem i właśnie Barceloną.Jeśli Lewandowski utrzyma swoje strzeleckie tempo, to ma duże szanse na zostanie królem strzelców.

- Kto będzie jego najgroźniejszym konkurentem w tej walce?

- W tym sezonie tak naprawdę mogą z nim konkurować jedynie Vinicius Junior i Kylian Mbappe. Wiele będzie zależało także od tego, jak Lewandowski pod względem fizycznym zniesie sezon z taką dużą ilością meczów. Trzeba mieć na uwadze, że rywalizuje z zawodnikami, młodszymi od niego o 10-12 lat.

- Ostatnio Lewandowski strzelił dwa gole w pucharze, a teraz przed nim walka o Superpuchar Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej. Czy Polak w półfinale pogoni... Lwy z Athletic Bilbao, którym pan kibicuje?

- Athletic to zawsze trudny rywal, szczególnie w krótkich turniejach, takich jak Superpuchar. Barcelona ma przewagę, mając swoich zawodników w dobrej formie. Mówię to, znając dobrze Athletic. Wiem, że „Lwy” nigdy się nie poddają, więc będzie to zacięty mecz. Jeśli chodzi o jakość, to powiedziałbym, że faworytem jest Barca. Jednak Athletic to zespół, który wyjątkowo dobrze radzi z faworytami. Dlatego to będzie wyrównany mecz.

- W drugim półfinale Real Madryt zagra z Mallorką. Kto z tej pary zagra w finale?

- Real Madryt jest zawsze mocny w tych rozgrywkach, a gracze tacy jak Vinícius Junior czy Jude Bellingham mogą zrobić różnicę. Jednak Mallorca to drużyna, która może skomplikować sytuację. Mimo wszystko myślę, że Real ma znacznie większe szanse na awans do finału.

- Kto zatem w tym roku sięgnie po Superpuchar Hiszpanii?

- Real i Barcelona mają lepsze kadry niż Mallorca i Athletic. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale jak już mówiłem, w krótkich turniejach bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak podejść do takiej rywalizacji. Ważne, żeby nie poddawać się i walczyć do ostatniej minuty. Pochodzę z Bilbao i mam nadzieję, że to Athletic zdobędzie Superpuchar.

- W bramce Barcelony zadebiutował ostatnio Wojciech Szczęsny. Zagra w półfinale z Athletic Bilbao?

- Zaskakujące jest to, że bramkarz tej klasy musiał tak długo czekać na swój debiut. Ale prawda jest taka, że ma konkurencję w bramce, a do Barcelony trafił po ogłoszeniu zakończenia kariery. Jednak zadebiutował, a to oznacza, że cieszy się zaufaniem trenera. Ciekawie byłoby zobaczyć go w tak ważnym meczu jak przeciwko Athletic, ponieważ mogłaby to być świetna okazja do pokazania swoich umiejętności.

