Ryoya Morishita powiedział to wprost, jaśniej się nie da. To cel gwiazdy Legii, przebije się?

Nie wyobrażał sobie, że tak potoczy się jego kariera w Polsce

Nene miał ważny kontrakt do końca sezonu. Jednak pojawiła się oferta z Chin. Mistrz Polski zaakceptował warunki transferu i portugalskim pomocnik będzie występował w zespole Yunnan Yukun. Trafił tam na zasadzie transferu definitywnego. - Cóż, ostatnie dni nie były najłatwiejsze, ale nadszedł ten dzień, w którym opuszczam Jagiellonię - napisał Nene w mediach społecznościowych. - Nie wiem, jak zacząć opisywać tę cudowną podróż, ale pomyślałem, że mógłbym to zrobić oglądając film z początku wyjazdu z wyspy łodzią przed 2,5 roku. Celem był Białystok. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że to się tak potoczy. To najlepsze lata mojej kariery ze zwycięzcą Ekstraklasy - podkreślił.

Nene przyjechał jako nikt, wyjechał jako mstrz Polski

Portugalski pomocnik zwrócił się także do kibiców i pracowników Jagiellonii. Na jego wpis zareagowali m.in. kapitan Taras Romanczuk, Bartłomiej Wdwowik, czy Jesus Imaz. - Chciałbym podziękować wszystkim z klubu, wszystkim kolegom z zespołu, sztabowi, z którym pracowałem od momentu przyjazdu - wyjaśniał Nene w dalszej części wpisu. - Wszystkim kibicom Jagiellonii i wszystkim ludziom z Białegostoku. Zawsze czułem wasze wsparcie i jestem wdzięczny za to. Faktem jest to, że piłkarze przychodzą i odchodzą, ale klub zostaje i to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że będziecie o mnie pamiętać. Nigdy nie zapomnę czasu, który tutaj spędziłem. Przyszedłem jako nikt, a odchodzę jako mistrz. Dzięki wam - wyznał Portugalczyk w mediach społecznościowych.

- Cóż, ostatnie dni nie były najłatwiejsze, ale nadszedł ten dzień, w którym opuszczam Jagiellonię. Nigdy nie zapomnę czasu, który tutaj spędziłem. Przyszedłem jako nikt, a odchodzę jako mistrz. Dzięki wam - napisał pomocnik Nene w mediach społecznościowych.

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Czy Jagiellonia Białystok zostanie mistrzem Polski? Tak Nie, wygra Śląsk Trudno powiedzieć