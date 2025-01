Krzysztof Piątek znów to zrobił, a Roman Kosecki to przewidział! Tak strzelił gola z Galatasaray w Pucharze Turcji [WIDEO]

„Super Express”: - Co się dzieje z Urbańskim w Bolognie, czyżby tak obniżył loty, że mało gra?

Piotr Czachowski (były pomocnik reprezentacji Polski, komentator Eleven Sports, eskpert ligi włoskiej): - Nie możemy powiedzieć, czy obniżył, czy poszedł do góry, bo nie widzimy go w akcji. Skoro trener Vincenzo Italiano po niego nie sięga, to znaczy, że ma piłkarzy lepszych i o większym potencjale od niego. Najwyraźniej Urbański przegrywa rywalizację, co dla mnie jest zaskakujące. Jeśli dalej tak będzie, to sprawa nabiera większego wymiaru.

- Ma pan na myśli, że będzie miał problem w polskiej kadrze?

- Był przecież ważnym piłkarzem w reprezentacji Polski, do której tak odważnie się wprowadził i wszystkich oczarował. Jednak bez gry będzie miał problem z formą. To nie musi być tak, jak w przypadku Nikoli Zalewskiego, który choć rzadko występował w Romie, to po przyjeździe na zgrupowanie kadry nie było tego po nim widać i należał do liderów drużyny narodowej.

- Ostatnio Urbański nie wstaje w ogóle z ławki w Serie A. Szansę dostawał za to w Lidze Mistrzów. Jak to należy odbierać?

- Wydaje się, że liga włoska jest priorytetem dla trenera Italiano. Przez te rozgrywki Bologna można zakwalifikować się do europejskich pucharów. Tu są cały czas w grze, walczą o te miejsce premiowane startem w Europie. W Lidze Mistrzów trudno będzie coś drużynie ugrać, tu już nic nie wypali. W tej sytuacji Włoch daje mu szansę, oszczędzając innych na ligę, bo tam ma ważniejsze wyzwania. Tak to sobie tłumaczę.

Ryoya Morishita powiedział to wprost, jaśniej się nie da. To cel gwiazdy Legii, przebije się?

- Kacper Urbański musi czekać i liczyć na to, że ten jego moment nadejdzie. Sytuacja jest trudna. Dlatego, jak pojawi się szansa, to musi czymś zaimponować trenerowi Italiano. W przypadku Nikoli Zalewskiego rozwiązanie jest proste: musi odejść już teraz. Musi znaleźć nowego pracodawcę - mówi Piotr Czachowski w rozmowie z Super Expressem.

- Jak zatem traktować to, że Bologna przedłużyła umowę z kadrowiczem?

- To był sygnał, że jesteś dla nas ważny, wierzymy i liczymy na ciebie. Będziesz nam potrzebny. Niby wszystko poukładane, a Ale teraz nic za tym nie idzie. Najwyraźniej Italiano traktuje Urbańskiego jako talent. Ale o tym wiemy od lat. Nie tędy droga. Nie dobrze dla niego stało się, że odszedł trener Thiago Motta, który wierzył i miał do niego sentyment.

- Czy należy spodziewać się, że niebawem sytuacja kadrowicza się poprawi?

- Nie ukrywam, ze nie spodziewałem się, ze w ogóle dojdzie do takiej sytuacji, że będzie tak mało grał. Czas ucieka, uciekają minuty i - co najgorsze - nie zanosi się, że nagle miało się to zmienić. Szczerze to nie rozumiem tego, że przegrywa wewnętrzną rywalizację. Można powiedzieć, że jest piłkarzem trzeciego wyboru. To jest smutne w tym wszystkim.

- Nie jest to zbyt optymistyczna wersja dla polskiego pomocnika.

- Urbański musi czekać i liczyć na to, że ten jego moment nadejdzie. Sytuacja jest trudna. Dlatego, jak pojawi się szansa, to musi czymś zaimponować trenerowi Italiano. Jednak patrzę na skład Bologny i wnioskuję, że będzie mu trudno przeskoczyć Jensa Odgaarda. Może rozwiązaniem byłoby wypożyczenie, ale nie wiem, czy Bologna zdecydowałaby się na taki ruch.

To dlatego Robert Lewandowski jest tak skuteczny. Były król ekstraklasy o ambicji i instynkcie gwiazdy Barcelony

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Następne pytanie

- W podobnej sytuacji jest także inny z liderów kadry - Nicola Zalewski. Przebije się w Romie, czy odejdzie w tym oknie?

- W jego przypadku rozwiązanie jest proste: musi odejść już teraz. Musi znaleźć nowego pracodawcę. Popełnił błąd latem, że wtedy nie zmienił klubu, gdy tak zabiegał o niego mistrz Turcji - Galatasaray Stambuł. Ten błąd się za nim ciągnie. Jest nowy trener Claudio Ranieri, ale sytuacja Polaka się nie zmieniła. Włoch ma pomysł na Romę, poprawił wynik. Wypowiada się o nim w sposób dyplomatyczny. Mówi o nim dobrze i ciepło. Jeśli Zalewski zostanie do końca sezonu w Rzymie to podpisze na siebie wyrok.

- Zalewski szybko znajdzie nowy klub?

- Jak najbardziej, przecież chętnych nie brakuje. Jak nie pasuje mu Turcja, to niech wybierze Francję, albo inny kierunek. Sentyment do Romy i Rzymu musi odstawić. Jest daleko od podstawowego składu. Pokazał to derbowy mecz z Lazio, gdy nie wstał z ławki. Znajdzie swoje miejsce, bo zawsze będzie zapotrzebowanie na takich piłkarzy. Jest szybki, mobilny, techniczny. Każdy klub go weźmie i wyłoży jeszcze kilka milionów euro.

Krzysztof Piątek znów to zrobił, a Roman Kosecki to przewidział! Tak strzelił gola z Galatasaray w Pucharze Turcji [WIDEO]

Sonda Czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem reprezentacji Polski po spadku z Dywizji A Ligi Narodów? Tak Nie Trudno powiedzieć

Michał Probierz o piłkarkach, spadku z dywizji A Ligi Narodów i przyszłości kadry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.