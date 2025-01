Krzysztof Piątek strzelił 22 gole w sezonie!

Polski snajper Istanbul rozgrywa sezon życia. Jest wyjatkowo skuteczny. w lidze tureckiej prowadzi w klasyfikacji strzelców z dorobkiem dwunastu bramek. Kolejne dziewięć dorzucił w Lidze Konferencji, a teraz jedną w Pucharze Turcji. W drugiej połowie dostał dośrodkowanie na pole karne. Uprzedził obrońców mistrza Turcji i pięknym strzałem głową posłał piłkę do siatki. To jego 22 bramka we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. W tym momencie Istanbul BB prowadził, ale wostatnim kwadransie mistrz Turcji doprowadził do wyrównania.

Trafienie z Galatasaray Stambuł w Pucharze Turcji przepowiedział Roman Kosecki w rozmowie z naszym portalem. - Taki dwumecz to świetna okazja - powiedział legendarny reprezentant Polski. - Niech zatem strzeli Galacie, to jeszcze bardziej będzie doceniony. Piątek buduje swoją pozycję w Turcji. Pokazuje, że gwarantuje strzelenie minimum dziesięciu goli w sezonie. Kluby na to patrzą. To jest dla nich ważne. Na pewno ciężko będzie mu się pokazać w starciu z tak mocnym zespołem. Bo Galata u siebie będzie atakowała, bo interesuje ją zwycięstwo. Będzie chciała dominować. W takiej sytuacji będzie musiała się otworzyć i wtedy zrobią się wolne przestrzenie. Niech Piątek krąży i szuka okazji dla siebie. On ma dobry strzał z daleka, zza pole karnego. Coś czuję, że w tym dwumeczu z Galatasaray Piątek zdobędzie bramkę. Tego mu życzę - wyznał Kosecki w rozmowie z Super Expressem.

Krzysztof Piątek strzela na 2:1 z Galatasaray w pucharze Turcji! 🫡🇹🇷 https://t.co/rnKqG6aXlo— Tomek Hatta (@Fyordung) January 8, 2025

