To dlatego Robert Lewandowski jest tak skuteczny. Były król ekstraklasy o ambicji i instynkcie gwiazdy Barcelony

Technika i umiejętność podejmowania decyzji przez Roberta Lewandowskiego są wyjątkowe

Lewandowski strzelił szesnaście goli w lidze hiszpańskiej i ma apetyt na drugą strzelecką koronę. Mimo 37 lat wciąż jest w świetnej formie. - Widać, że jak mało kto dba o swoje ciało - powiedział Igor Angulo w rozmowie z Super Expressem. - Do tego dochodzi jego nienaganne przygotowanie fizyczne i psychiczne. Co więcej, jego inteligencja, która polega na czytaniu gry, pozwala mu przewidywać ruchy obrońców i wykorzystywać przestrzenie, których inni napastnicy nie widzą. Jego technika i umiejętność podejmowania decyzji są wyjątkowe - piał z zachwytu Bask.

W tym sezonie mogą z nim konkurować jedynie Vinicius Junior i Kylian Mbappe

Były napastnik Górnika wierzy w to, że Lewandowski sięgnie po snajperskie berło. Wskazał dwóch rywali, którzy mogą mu zagrozić. - Jeśli Lewandowski utrzyma swoje strzeleckie tempo, to ma duże szanse na zostanie królem strzelców - wypalił wprost Angulo w rozmowie z naszym portalem. - W tym sezonie tak naprawdę mogą z nim konkurować jedynie Vinicius Junior i Kylian Mbappe. Wiele będzie zależało także od tego, jak Lewandowski pod względem fizycznym zniesie sezon z taką dużą ilością meczów. Trzeba mieć na uwadze, że rywalizuje z zawodnikami, młodszymi od niego o 10-12 lat - zwrócił uwagę były as Górnika Zabrze.

- Inteligencja Roberta Lewandowskiego, która polega na czytaniu gry, pozwala mu przewidywać ruchy obrońców i wykorzystywać przestrzenie, których inni napastnicy nie widzą. Nie zależy to wyłącznie od budowy ciała.

