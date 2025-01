Igor Angulo uważa, że Lwy z Bilbao nigdy się nie poddają

W ubiegłym roku triumfował Real Madryt, który w finale pokonał Barcelonę. W tej edycji klub z Katalonii o awans do finału powalczy z ekipą z Bilabo, w której występował Igor Angulo, były napastnik Górnika Zabrze. - Athletic to zawsze trudny rywal, szczególnie w krótkich turniejach, takich jak Superpuchar - przekonywał Angulo w rozmowie z Super Expressem. - Barcelona ma przewagę, mając swoich zawodników w dobrej formie. Mówię to, znając dobrze Athletic. Wiem, że „Lwy” nigdy się nie poddają, więc będzie to zacięty mecz. Jeśli chodzi o jakość, to powiedziałbym, że faworytem jest Barca. Jednak Athletic to zespół, który wyjątkowo dobrze radzi z faworytami. Dlatego to będzie wyrównany mecz - prognozował Bask.

Były as Górnika zdaje sobie sprawę z potencjału gigantów hiszpańskiego futbolu, czyli Realu i Barcelony. Jednak liczy na to, że jego Athletic Bilbao pokrzyżuje szyki faworytom. - Real Madryt jest zawsze mocny w tych rozgrywkach, a gracze tacy jak Vinícius Junior czy Jude Bellingham mogą zrobić różnicę - przewidywał Bask w rozmowie z naszym portalem. - Jednak Mallorca to drużyna, która może skomplikować sytuację. Mimo wszystko myślę, że Real ma znacznie większe szanse na awans do finału. Real i Barcelona mają lepsze kadry niż Mallorca i Athletic. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale jak już mówiłem, w krótkich turniejach bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak podejść do takiej rywalizacji. Ważne, żeby nie poddawać się i walczyć do ostatniej minuty. Pochodzę z Bilbao i mam nadzieję, że to Athletic zdobędzie Superpuchar - wyznał były król strzelców polskiej ekstraklasy.

